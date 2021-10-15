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Японцам предложили прагматичный подход по Курилам

15 октября 2021, 13:50  •  76 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Страна Восходящего солнца может зарабатывать на островах уже сейчас
Россия занимает честную и открытую позицию по Южным Курилам. Она заключается в том, что это российская территория, но иностранные партнеры и особенно соседи могут принимать участие в ее экономическом развитии. Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что японцы это поймут и примут правильное решение.
Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал заявление по Курилам, где повторил претензии Токио на острова и связал этот вопрос с проблемой заключения мирного договора между Японией и Россией. У Валентины Матвиенко эти слова вызвали разочарование.
"Хочу напомнить всем, кто этого не знает или не хочет знать, что в принятых изменениях к нашей Конституции чётко прописано: никакого отчуждения территорий Российской Федерации быть не может",
– подчеркнула спикер верхней палаты в интервью RT. Она заверила, что эта позиция не изменится "ни через год, ни через десять лет". Поэтому соседям пора настраиваться на продуктивный диалог, который будет включать в себя взаимовыгодные экономические аспекты.
"Давайте вместе заниматься хозяйственным освоением Курильских островов. Пусть японский бизнес приходит, вкладывает инвестиции, развивает территории",
– предложила спикер. При этом она отметила, что территориальные претензии и мирный договор – вещи, не связанные между собой. По мнению Матвиенко, "жизнь непременно расставит все по местам", и наконец возобладает "прагматичный подход" японской стороны, который выразится в широком экономическом сотрудничестве.
Накануне в МИД РФ заявили, что ультиматум Токио по Курильским островам отодвигает перспективу заключения мирного соглашения на неопределенный срок.

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