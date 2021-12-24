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Японского дипломата вызвали в русский МИД

24 декабря 2021, 20:30  •  202 • Политика
Представителя японского посольства вызвали в русский МИД. Повода сразу два.
В Токио проходит выставка, которая посвящена южным Курильским островам. Именно она стала первым поводом вызова представителя посольства Японии в министерство иностранных дел России. Это случилось ещё 17 декабря, однако комментарий ведомство распространило только сейчас.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выставку провокационным шагом. Среди экспонатов не нашлось места, например, для акта о капитуляции 1945 года, в котором Япония обещала "честно выполнять условия Постдамской декларации". Не представлен и мирный договор 1951 года. В этом документе Токио отказывается от любых претензий на Курильские острова.
Кроме того, японскому дипломату в ведомстве выразили озабоченность японо-американскими военными учениями, которые проходят в море неподалёку от острова Хоккайдо.

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