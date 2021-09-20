Японский профессор считает, что Москва ставит точку в «территориальной проблеме»

Модернизация российских Южных Курил

Среди известных мне японских специалистов по России наиболее проницательным и глубоким считаю бывшего заведующего корпунктом в Москве информационного агентства «Дзи-дзи цусин», а ныне профессора японского университета «Такусёку» Кэнро Нагоси. Нельзя не отметить смелость его суждений, в частности, по так называемому территориальному вопросу.

Профессор Нагоси не является в этом вопросе «диссидентом», он многие годы способствовал «разрешению проблемы» в пользу Японии, но он не сеял иллюзии и усматривал в заявлениях российских руководителей не выгодные Токио нюансы, а анализировал смысл сказанного. Для понимания происходящего он учитывает мнения по «территориальному вопросу» не только «удобных» российских политиков, ученых и политологов, которые подчас говорят японцам то, что те хотят услышать, а принимает во внимание доводы противников беспринципной политики уступок Японии.

В недавней своей статье в японском издании President Online, которая активно комментируется российскими СМИ, Нагоси, пожалуй, одним из первых японских политологов проходит к выводу, что в Москве решили ставить точку в «территориальной проблеме». Дословно он пишет: «МИД России 15 августа и 3 сентября опубликовал необычные заявления с осуждением требований Японии вернуть (острова), что может быть расценено как постепенный переход к запечатыванию территориальной проблемы». В японском лексиконе «запечатать» означает закрыть.

Свои суждения японский профессор-политолог базирует на тщательном анализе происходящего на южных Курилах, которые официальный Токио продолжает именовать «северными территориями». Нагоси выписывает и изучает выпускаемые на островах газеты «На Рубеже» (Кунашир) и «Красный маяк» (Итуруп). Их материалы подводят Нагоси к выводу, что московские и местные власти всерьез и надолго взялись за обустройство жизни и работы островитян. Толчком к переменам в лучшую сторону стали направляемые из центра инвестиции. «В 2007 году здесь был введен в действие план, который связывают с именем Путина, и который получил официальное название «План социально-экономического развития Южных Курил». Началась реальная модернизация островов.

Ежегодно в местный бюджет пошли субвенции от российского правительства в сумме 30-50 миллиардов иен (28-47 миллиардов рублей), которые направляются на строительство дорог и аэродромов, развитие портового хозяйства и морских коммуникаций, жилищное и общественное строительство, организацию современных видов связи и т.д. За относительно короткий срок ландшафт и коммунальное хозяйство островов преобразились. При сотрудничестве с китайскими компаниями появились оптико-волоконные линии связи и высокоскоростной Интернет, построены новые рыбокомбинаты, улучшилась транспортная связь островов с Сахалином», – сообщает автор читателям.

Немалые средства вкладываются на островах в строительство культурных и спортивных объектов, медицинских учреждений. Автор объективно информирует японцев о том, что за последние несколько лет на южных Курилах были построены большие спортивные залы, рыболовные комплексы, 30 километров асфальтированных дорог, центральные больницы, культурные центры, объекты ветроэнергетики, другая инфраструктура. «Так, только на небольшом острове Шикотан, который предназначался к передаче Японии после подписания мирного договора по совместной Декларации 1956 года, буквально за последние годы возникли культурный рекреационный центр, больница, жилой микрорайон, спа-центр с горячими источниками и другие объекты», – пишет Нагоси.

Улучшение социально экономической обстановки на Курилах сказывается на изменении демографической ситуации. В статье профессора приводятся данные статистики районной администрации о том, что численность постоянного населения Южно-Курильского района на 1 января нынешнего года составляет 12 011 человек. За последние пять лет она увеличилась на 1 200 человек и имеет твердую тенденцию к росту. 9191 человек проживает на Кунашире и 2820 на Шикотане.

На острове Итуруп сейчас проживает 6799 человек, что на 900 человек больше, чем пять лет назад. Общая численность населения четырех островов составляет 18 810 человек. В дополнение к этому около 3000 военнослужащих размещены на Итурупе, и около 500 военных расквартированы на Кунашире. Однако они в категорию постоянных жителей не включаются.

В российских центральных СМИ такие данные публикуются нечасто, а то и вовсе ситуация на Курилах рисуется иными изданиями как нищета и запустение. А японский исследователь приводит данные местных газет, согласно которым «северные территории» имеют самый высокий естественный прирост населения в Сахалинской области. Вероятно, это связано с тем, что здесь много молодых пар, что необычно для российского Дальнего Востока, где население в целом сокращается. 90% местной экономики связано с рыболовством и использованием богатейших в мировых масштабах рыбных ресурсов. Средняя заработная плата работающего в Южнокурильском районе составляет 82 000 рублей. Средняя зарплата на острове Итуруп, который стал центром крупнейшего рыбопромыслового конгломерата Сахалинской области «Гидростроя», неофициально составляет около 120 000 рублей. Это значительно выше, чем в среднем по России (46 000 рублей). «Как представляется, именно высокий уровень зарплат на южных Курилах и привлекает сюда людей из других мест России», – полагает профессор.

Вспоминаю слова одного известного японского политика с опытом вхождения в состав кабинетов министров страны, который несколько лет назад в личной беседе с автором этих строк откровенно поделился своими опасениями: «Нас не может не беспокоить то, что Москва вкладывает большие средства в северные территории. Ведь в 90-е годы расчет был и на то, что, претерпевая большие жизненные невзгоды, сами жители островов захотят перейти «под крыло Японии». Путин, с одной стороны, обнадеживает Абэ, а с другой – последовательно обустраивает острова, как видно, на долгие годы…»

Как сигнал нежелания российского руководства идти на поводу Японии в её требованиях «вернуть» острова Нагоси рассматривает наметившийся, как он пишет, «вызов (Москвы) Японии в «исторической войне», утверждая, что северные территории являются российскими по результатам Второй мировой войны». При этом он усматривает «изменение в прошлом году Россией Дня победы над Японией со 2 на 3 сентября» в прямой увязке «с соответствующими подходами Китая». Со ссылками на публикации в местной курильской прессе, в статье подробно описывается празднование на южных Курилах 76-й годовщины победы над Японией. Нагоси отмечает: «На трех островах ежегодно проводится также церемония празднования победы над Германией 9 мая. Но для островитян годовщина победы над Японией имеет свой особенный смысл. Повсюду на островах установлены памятники и памятные знаки в честь этого события. В местных школах активно проводятся занятия со школьниками по военной подготовке и патриотическому воспитанию».

Заметим, что ведущие СМИ Японии с тревогой комментировали неожиданное для Токио рассекречивание в России документов о зверствах японских военных микробиологов при разработке и применении бактериологического оружия в годы Второй мировой войны. А также проведение в сентябре Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы». Отмечены были и небывало жёсткие слова осуждения японских военных преступников за злодеяния в годы войны, прозвучавшие из уст президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

И хотя далеко не все японские комментаторы статьи Нагоси согласны примириться с реальностью, рассчитывая на «второй крах России», анализ профессора заставляет наиболее благоразумных жителей Страны восходящего солнца оставить иллюзии и скептически воспринимать заклинания политиков о «возвращении исконных территорий».

Приведем некоторые такие высказывания:

«unt

Мы все говорим: «Вернуть острова, вернуть острова!». А оказывается, жизнь там идет своим чередом и совсем даже неплохо. Там после войны родилось и состарилось два, даже, наверное, уже три поколения русских. Все надо было (делать) гораздо раньше. Теперь уже поздно. Острова от нас ушли навсегда.

kyo

Я несколько раз бывал во Владивостоке и Хабаровске. Видел благоустроенные дома и сады при них. Сколько там пространства! Чего мы так уперлись в эти северные острова? Не так уж там и легко жить. Летом жарко и душно, зимой холодно до боли!

Вот что на Дальнем Востоке России действительно хорошего – так это красивейшие девушки!

hrs

Северные острова и острова Такэсима нам больше никогда не вернутся. Нужно смотреть, чтобы китайцы не «оттяпали» у нас острова Сэнкаку. Надежды здесь на Америку нет. Не полезет она в военный конфликт со столь сильным противником – Китаем!

kom

Из статьи видно, что русские живут на северных островах вполне нормально. Никакие разговоры сейчас о возврате нам островов уже невозможны » .