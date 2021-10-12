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Японский премьер "присвоил" Южные Курилы и выдвинул ультиматум России

12 октября 2021, 07:40  •  51 • Политика
Новый глава правительства Японии, премьер Фумио Кисида "присвоил" Южные Курилы и выдвинул ультиматум России.
По словам японского министра, суверенитет его страны распространяется в том числе и на Южные Курилы. Он отметил, что Токио хочет решить вопрос этих территорий, "не оставляя его следующим поколениям".
При этом Кисида подчеркнул, что правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией, но после разрешения вопроса территориальной принадлежности.

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