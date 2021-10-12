Японский премьер "присвоил" Южные Курилы и выдвинул ультиматум России

Новый глава правительства Японии, премьер Фумио Кисида "присвоил" Южные Курилы и выдвинул ультиматум России.

По словам японского министра, суверенитет его страны распространяется в том числе и на Южные Курилы. Он отметил, что Токио хочет решить вопрос этих территорий, "не оставляя его следующим поколениям".

При этом Кисида подчеркнул, что правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией, но после разрешения вопроса территориальной принадлежности.