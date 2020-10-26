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Японский премьер пообещал решить вопрос с Курильскими островами

26 октября 2020, 12:00  •  133 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
В Токио намерены добиться от РФ мирного соглашения по "северным территориям"
Новоиспеченный глава правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен завершить вопрос о территориальной принадлежности Курил. Соответствующее заявление премьер-министр сделал сегодня, 26 октября, обращаясь к парламенту.
Суга сообщил, что действующий состав правительства не собирается откладывать проблему территориальных разногласий с Москвой вокруг "северных территорий", под которыми Токио подразумевает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
По словам премьера, японская сторона решит вопрос о Курильских островах посредством диалога с РФ и развития отношений с Москвой с помощью заключения мирного соглашения, сообщает URA.ru.
Стоит отметить, что Синдзо Абэ, занимавший премьерскую должность до Суги, провел с главой РФ Владимиром Путиным более 20 рабочих встреч. Два года назад в Сингапуре Абэ отказался от курса Токио на "возврат" Курил, согласившись на переговоры с Кремлем на основании декларации Советского Союза и Японии, по которой речь идет лишь об островах Хабомаи и Шикотан, передает РИА "Новости".
Ранее японский МИД выразил РФ протест из-за рабочего визита генпрокурора России Игоря Краснова на Курильские острова, потребовав от чиновника отказаться от поездки. Во внешнеполитическом ведомстве Японии заявили, что визит генпрокурора противоречит позиции Токио по "северным территориям".

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