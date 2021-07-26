Японский парадокс вскрыл профессор МГИМО: "За Курилы воевать не пойдут"

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов вскрыл странный парадокс жителей Японии. Они, по его словам, свято верят, что Южные Курилы принадлежат им, но воевать за них никогда не пойдут.

Читатели газеты "Санкэй" на днях прокомментировали реакцию кабмина на дальневосточную поездку Мишустина. Кацунобу Като выразил сожаление в связи с появлением Мишустина на Курилах, а также заявил, что четыре оспариваемых острова якобы являются "северными территориями" Японии. Посла России Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, чтобы вручить ему протест.

При этом обычные граждане страны посчитали позицию Токио слишком мягкой и безвольной: в комментариях они требуют от собственных властей более решительных действий.

Однако на самом деле за громкими словами стоит вовсе не горячий патриотизм японцев, уверен завкафедрой востоковедения МГИМО; доктор исторических наук, профессор Дмитрий Стрельцов. Он пояснил в беседе с Царьградом, что большая часть населения Японии действительно по-прежнему считает Южные Курилы своей территорией, незаконно оккупированной СССР, а затем Россией..

Всё больше людей, особенно среди молодых, приходят к выводу о том, что Курилы, эти территории вернуть будет проблематично и даже нереально: "И в общем, жить надо будет в существующей ситуации, ничего не изменится".

И по большому счёту, большей части японцев, несмотря на все крики и заявления, всё равно, вернутся Курилы в состав Японии или нет, раскрыл парадокс учёный.

Они достаточно индифферентно относятся к этой проблеме. Если их конкретно не спрашивать по поводу Курил, не подстёгивать интерес к этой теме, никто про неё особо и не вспомнит,

- уверен Стрельцов.

Профессор напомнил, что в Японии не за горами выборы, и многие политические силы пытаются на националистических заявлениях набрать дополнительные очки. "Многие настроены достаточно националистически, но это не значит, что японцы пойдут воевать за эти Курилы, и по большому счёту, в общем, уже все привыкли к наличию этой проблемы в двусторонних отношениях, она была, есть и, по всей видимости, будет", - заключил наш собеседник.