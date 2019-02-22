Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Разновидность государственной измены»: зачем демократы обвиняют Белый дом в пер...
Госдума готовится дать рейдерам бой: Разработан законопроект о продаже квартирно...
Голы Жиру и Перишича, поражения «Шахтёра» и БАТЭ, шесть удалений: чем запомнилис...
Леонид Кучма: Решая принимать ли Украину в НАТО, будут смотреть на Россию
Главная / Политика

Японский министр опроверг "отказ" Токио от формулировки "незаконная оккупация" Курил

22 февраля 2019, 11:24  •  86 • Политика
В Японии "отказались" от формулировки "незаконная оккупация" Курил. Японский министр по делам "северных территорий" так не считает.
Правительство Японии не стало использовать фразу "незаконная оккупация" в отношении Курил на недавней национальной конференции по возвращению "северных территорий", как японцы называют Южные Курильские острова. Японский министр по делам Окинавы и "северных территорий" Мицухиро Миякоси заявил, что в отказе от формулировок "исконные территории" Японии и "незаконная оккупация" Россией нет необходимости, передает японское агентство Kyodo.
Вопрос об отказе от использования данных фраз в официальных документах, в частности в материалах, размещенных на официальном сайте правительства Японии, поднял на прениях представитель оппозиционной партии. Он отметил, что в последнее время премьер-министр Синдзо Абэ и министр иностранных дел Таро Коно тщательно избегают этих слов.
"Я думаю, что они (формулировки) не нуждаются в изменениях", - заявил Мицухиро Миякоси.
Он добавил, что использование данных фраз зависит от того, с каким государством в данный момент официальные лица имеют дело. То есть министр прямым текстом указал, что "сдержанность" премьера и главы МИД Японии - не более чем политический маневр в угоду внешнеполитическим интересам страны.
Напомним, что Япония уже больше полувека претендует на принадлежащие России Южные Курильские острова, потерянные японцами по результатам Второй мировой войны. Из-за этого Москва и Токио до сих пор не подписали мирное соглашение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


86
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 08:09
"Русские считают Арктику своим владением": Адмирал ВМС США пожаловался на амбиции России и Китая
22 февраля 2019, 11:24
Госдума готовится дать рейдерам бой: Разработан законопроект о продаже квартирной доли
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
Загрузка...
21 февраля 2019, 22:24
Украинский журналист предложил России встать на колени за Крым
21 февраля 2019, 15:54
"Путин недоволен эффективностью исполнения поручений": В Кремле дали несколько дней на подготовку новых - из послания
21 февраля 2019, 22:24
"Русский отстаивает права латышей лучше самих латышей": Нил Ушаков заступился за рижан
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро
15 февраля 2019, 23:24
Порошенко устраняет Тимошенко
16 февраля 2019, 20:24
Кандидат в президенты Украины защищал Гитлера, как себя любимого
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
17 февраля 2019, 17:39
Согласован облик «платформы возмездия» для США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.