Японский министр опроверг "отказ" Токио от формулировки "незаконная оккупация" Курил

В Японии "отказались" от формулировки "незаконная оккупация" Курил. Японский министр по делам "северных территорий" так не считает.

Правительство Японии не стало использовать фразу "незаконная оккупация" в отношении Курил на недавней национальной конференции по возвращению "северных территорий", как японцы называют Южные Курильские острова. Японский министр по делам Окинавы и "северных территорий" Мицухиро Миякоси заявил, что в отказе от формулировок "исконные территории" Японии и "незаконная оккупация" Россией нет необходимости, передает японское агентство Kyodo.

Вопрос об отказе от использования данных фраз в официальных документах, в частности в материалах, размещенных на официальном сайте правительства Японии, поднял на прениях представитель оппозиционной партии. Он отметил, что в последнее время премьер-министр Синдзо Абэ и министр иностранных дел Таро Коно тщательно избегают этих слов.

"Я думаю, что они (формулировки) не нуждаются в изменениях", - заявил Мицухиро Миякоси.

Он добавил, что использование данных фраз зависит от того, с каким государством в данный момент официальные лица имеют дело. То есть министр прямым текстом указал, что "сдержанность" премьера и главы МИД Японии - не более чем политический маневр в угоду внешнеполитическим интересам страны.

Напомним, что Япония уже больше полувека претендует на принадлежащие России Южные Курильские острова, потерянные японцами по результатам Второй мировой войны. Из-за этого Москва и Токио до сих пор не подписали мирное соглашение.