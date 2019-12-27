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Японский кумир "Няш-мяш" готова включиться в решение курильского вопроса с российской стороны
27 декабря 2019, 20:09 • 104 • Политика
Когда Наталья Поклонская только-только появилась в большом медиапространстве, о ней говорили не только как о символе Русской весны, но и отмечали её популярность в Японии. Здесь сложился целый образ "Няш-мяш". Чем не японский кумир? Сегодня же в составе Комитета по международным вопросам Госдумы Поклонская вполне готова включиться в решение курильского вопроса с российской стороны.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская упомянула о новой должности в комитете, подводя итоги года вместе с Царьградом. Работа именно в международной политике - то, чего давно хотела Поклонская.
"Переход в Комитет по международным делам, в котором я давно хотела работать, если честно - это новый старт, новая дорога, новая сфера деятельности, где запланировано много начинаний".
Первое, чем хотелось бы заняться Наталье Поклонской в комитете, это наладить отношения России и Украины после страшного государственного переворота в Киеве. И такая работа, как говорит Поклонская, уже ведётся. Но есть и масса других направлений, где депутат получает новый опыт. Пробовать себя Наталья Поклонская готова в разных сферах на международной арене, в том числе при отстаивании интересов России в курильском вопросе с Японией.
Что касается Японии, в Страну восходящего солнца Наталье Поклонской для начала хотелось бы добраться с туристическим визитом. В беседе с Царьградом депутат призналась, что Япония была в её списке для путешествий в 2019 году, однако пока добраться туда не удалось.
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