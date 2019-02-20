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Японский истребитель пропал с радаров над морем - СМИ
20 февраля 2019, 07:24 • 65 • В мире
NHK сообщило о пропаже F-2 ВВС Японии, который совершал учебный полет над морем
Истребитель F-2 ВВС Японии пропал с радаров над морем. По информации NHK, это произошло в районе префектуры Ямагути.
Известно, что истребитель-бомбардировщик совершал учебный полет, экипаж состоял из двух человек.
F-2 — достаточно новый японский истребитель-бомбардировщик, разработанный компаниями Мицубиси Хэви, поступил на вооружение в 2000-м году.
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