Японский инфекционист дал худший сценарий второй волны коронавируса: "Жертвы неизбежны"

По словам эксперта, во вторую волну распространения коронавирусной инфекции, которая, как считает он, вероятнее всего, будет, заболевших может быть больше, чем в первую. Сато предположил, что около 99% людей не переболели в первую волну и в этом может быть проблема второй.

"99% не переболели, поэтому если из этого числа будет много заболевших, которым необходима госпитализация, то появятся и тяжелобольные, которых из-за нехватки мест не смогут положить в больницу", - цитирует его РИА Новости.

Инфекционист отметил, что, если распространение заболевания будет стремительным, не будет коек, не хватит аппаратов искусственной вентиляции лёгких, врачи не смогут помочь тяжелобольным.

"В этой ситуации даже те жизни, которые можно было бы спасти в других условиях, спасти не удастся", - сказал он.

Сато объяснил, что таким он видит худший сценарий.

"Если (при второй волне) произойдёт резкий рост заражений, то жертвы неизбежны", - подчеркнул он.