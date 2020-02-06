Японский «День северных территорий» – не праздник, а символ реваншизма

Как русские острова стали в результате захватов «владением Великой Японии»

С 1981 года решением японского правительства в стране установлен государственный «День северных территорий 7 февраля». Подчас в российских изданиях этот день назван «праздником», который японцы-де ежегодно «отмечают», но в действительности это никакой не праздник, а «день борьбы за исконные японские территории».

Почему 7 февраля? Это дата подписания в 1855 году Российской империей и Японией первого межправительственного договора, по которому устанавливались дипломатические и торговые отношения, а также определялось пограничное размежевание. Подписавший договор российский посланник адмирал Евфимий Путятин ради установления отношений пошёл на уступку Японии островов южной части Курильского архипелага, со второй половины XVIII века официально входивших в состав Российской империи. О том, что это была именно уступка, свидетельствует заявление Путятина в ходе переговоров: «Гряда Курильских островов, лежащая к северу от Японии, издавна принадлежала России и находилась в полном ее заведывании».

Однако на момент переговоров японцы, пользуясь военной слабостью России в районе Курильских островов (шла Восточная война 1853-1856 годов, где России противостояла коалиция Британии, Франции и Османской Турции), вытеснили русских с южной части гряды – с островов Кунашир, Итуруп, Шикотан. В связи с этим важно иметь правильное представление о том, как происходило превращение российских островов в «исконные японские территории».

Фрагмент карты Иркутского наместничества из Атласа Российской Империи, изданного в Санкт-Пеьербурге в 1796 году

В XVIII веке не только Курильские острова, но и северная часть острова Хоккайдо не были японской территорией, а именовались японцами «гайти» – «земля за пределами страны». В документе от октября 1792 г. глава центрального правительства Японии Мацудайра признавал, что «район Нэмуро (северный Хоккайдо) не является японской землей». В то время Хоккайдо в большей части был не заселён и не освоен. Общепринятым было именовать эти северные земли «эбису-но куни» – страной варваров. Весь остров Хоккайдо перешёл под власть центрального правительства Японии лишь в 1854 году. Чтобы оградить российские владения на Дальнем Востоке от посягательств, в том числе европейских колониальных держав, было необходимо официально включить их в состав Российской империи. С этой целью 2 января 1787 г. Екатерина II подписала указ о снаряжении кругосветной морской экспедиции для точного описания и нанесения на карту всех Курильских островов от Матмая (Хоккайдо) до камчатской Лопатки, чтобы их «все причислить формально к владениям Российского Государства». Указание императрицы свидетельствует о намерении ещё раз заявить на весь мир, что Курильские острова и другие открытые и освоенные русскими дальневосточные территории отныне и навсегда принадлежат российской короне.

Однако в конце XVIII века России пришлось вести войны с Турцией и Швецией, что ограничивало возможности направления новых экспедиций на Тихий океан. К тому же российское правительство стало уделять всё большее внимание своим владениям на Аляске и Алеутских островах, которые считались более перспективными с точки зрения коммерческой выгоды.

В силу этих и иных причин русское население на Курильских островах не увеличивалось. Японцы не преминули воспользоваться ситуацией, предприняв действия по изгнанию русских с расположенных недалеко от Хоккайдо южных Курил, которые практически были беззащитны. В Японии захватнические действия японских вооружённых отрядов на южных Курилах нередко описываются как нечто невинное и само собой разумеющееся. Читаем в одном из источников: «В 1798 г. чиновник сёгуната (военного правителя. – А.К.) Дзюдзо Кондо установил на южной оконечности Итурупа памятный знак, подтверждавший принадлежность этого острова Японии… Аналогичные знаки были воздвигнуты на северной оконечности Итурупа и Кунашира».

Подобное «описание» грубо искажает события. Добросовестные японские учёные указывают на захватнический характер учинённых с ведома властей вооруженных налетов: «Высадившись 28 июля 1798 г. на южной оконечности острова Итуруп, японцы опрокинули указательные столбы русских и поставили столбы с надписью: "Эторофу – владение Великой Японии"». Одновременно вырывались и уничтожались установленные на островах православные кресты. В 1801 г. японский вооружённый отряд пытался силой изгнать русских из их поселений на острове Уруп. Высадившись на острове, японцы самовольно поставили указательный столб, на котором вырезали надпись из девяти иероглифов: «Остров издревле принадлежит Великой Японии».

Так происходило обращение доселе не принадлежавших нации Ямато южных Курил в «исконно японские территории». Одновременно японцы стали закрепляться и на южной части Сахалина, где на побережье залива Анива была основана японская сезонная фактория.

Японская экспансия на южные Курилы заметно активизировалась после создания в 1802 г. в городе Хакодатэ на Хоккайдо специальной канцелярии по колонизации Курильских островов. Это проявилось в продолжении сноса русских знаков-крестов (включая остров Уруп), установленных ещё в XVIII веке, насильственной высылке русских промышленников, в запрещении аборигенам островов айнам торговать и общаться с русскими. На южные Курилы стали направляться «для охраны» вооружённые японцы. Не имея сил для противодействия незаконным операциям японцев, российские власти на Камчатке и Сахалине вынуждены были мириться с чинимым произволом.

О том, что российское правительство не признаёт японские захваты южной части Курильских островов, со всей определённостью заявил посетивший Японию в 1805 г. царский сановник Николай Резанов. Им был передан японским властям меморандум, в котором говорилось: «Я, нижеподписавшийся, всепресветлейшего государя императора Александра I действительный камергер и кавалер Николай Резанов объявляю японскому правительству…

(4) Чтобы Японская империя далее северной оконечности острова Матмая (Хоккайдо. – А.К. ) отнюдь владений своих не простирала, поелику все земли и воды к северу принадлежат моему государю».

Японское правительство в оскорбительной манере отказалось вести с Резановым переговоры, потребовав незамедлительно покинуть японские воды и впредь к берегам Японии не приближаться.

Не имея возможности оказать сопротивление японским захватническим действиям на Курилах, царское правительство допускало возможность уступок, которые и вылились в признание адмиралом Путятиным островов южной части Курильской гряды японскими территориями.

В 1855 г. российское правительство вынужденно смирилось с захватом южных Курил японцами.

Так продолжалось до августа 1945 года, когда по решению глав союзнических государств – президента США Франклина Рузвельта, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и председателя Совета народных комиссаров СССР Иосифа Сталина и по условиям Потсдамской декларации Япония была лишена всех Курильских островов, которые были включены в состав территории Советского Союза.

Японское правительство согласилось с этим решением как при подписании Акта о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года, так и в заключённом и ратифицированном японским парламентом Сан-Францисском мирном договоре 1951 года, который гласит: «…Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года».