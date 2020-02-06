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Японский «День северных территорий» – не праздник, а символ реваншизма

06 февраля 2020, 01:39  •  49 • Война
Как русские острова стали в результате захватов «владением Великой Японии»
С 1981 года решением японского правительства в стране установлен государственный «День северных территорий 7 февраля». Подчас в российских изданиях этот день назван «праздником», который японцы-де ежегодно «отмечают», но в действительности это никакой не праздник, а «день борьбы за исконные японские территории».
Почему 7 февраля? Это дата подписания в 1855 году Российской империей и Японией первого межправительственного договора, по которому устанавливались дипломатические и торговые отношения, а также определялось пограничное размежевание. Подписавший договор российский посланник адмирал Евфимий Путятин ради установления отношений пошёл на уступку Японии островов южной части Курильского архипелага, со второй половины XVIII века официально входивших в состав Российской империи. О том, что это была именно уступка, свидетельствует заявление Путятина в ходе переговоров: «Гряда Курильских островов, лежащая к северу от Японии, издавна принадлежала России и находилась в полном ее заведывании».
Однако на момент переговоров японцы, пользуясь военной слабостью России в районе Курильских островов (шла Восточная война 1853-1856 годов, где России противостояла коалиция Британии, Франции и Османской Турции), вытеснили русских с южной части гряды – с островов Кунашир, Итуруп, Шикотан. В связи с этим важно иметь правильное представление о том, как происходило превращение российских островов в «исконные японские территории».
Фрагмент карты Иркутского наместничества из Атласа Российской Империи, изданного в Санкт-Пеьербурге в 1796 году
В XVIII веке не только Курильские острова, но и северная часть острова Хоккайдо не были японской территорией, а именовались японцами «гайти» – «земля за пределами страны». В документе от октября 1792 г. глава центрального правительства Японии Мацудайра признавал, что «район Нэмуро (северный Хоккайдо) не является японской землей». В то время Хоккайдо в большей части был не заселён и не освоен. Общепринятым было именовать эти северные земли «эбису-но куни» – страной варваров. Весь остров Хоккайдо перешёл под власть центрального правительства Японии лишь в 1854 году. Чтобы оградить российские владения на Дальнем Востоке от посягательств, в том числе европейских колониальных держав, было необходимо официально включить их в состав Российской империи. С этой целью 2 января 1787 г. Екатерина II подписала указ о снаряжении кругосветной морской экспедиции для точного описания и нанесения на карту всех Курильских островов от Матмая (Хоккайдо) до камчатской Лопатки, чтобы их «все причислить формально к владениям Российского Государства». Указание императрицы свидетельствует о намерении ещё раз заявить на весь мир, что Курильские острова и другие открытые и освоенные русскими дальневосточные территории отныне и навсегда принадлежат российской короне.
Однако в конце XVIII века России пришлось вести войны с Турцией и Швецией, что ограничивало возможности направления новых экспедиций на Тихий океан. К тому же российское правительство стало уделять всё большее внимание своим владениям на Аляске и Алеутских островах, которые считались более перспективными с точки зрения коммерческой выгоды.
В силу этих и иных причин русское население на Курильских островах не увеличивалось. Японцы не преминули воспользоваться ситуацией, предприняв действия по изгнанию русских с расположенных недалеко от Хоккайдо южных Курил, которые практически были беззащитны. В Японии захватнические действия японских вооружённых отрядов на южных Курилах нередко описываются как нечто невинное и само собой разумеющееся. Читаем в одном из источников: «В 1798 г. чиновник сёгуната (военного правителя. – А.К.) Дзюдзо Кондо установил на южной оконечности Итурупа памятный знак, подтверждавший принадлежность этого острова Японии… Аналогичные знаки были воздвигнуты на северной оконечности Итурупа и Кунашира».
Подобное «описание» грубо искажает события. Добросовестные японские учёные указывают на захватнический характер учинённых с ведома властей вооруженных налетов: «Высадившись 28 июля 1798 г. на южной оконечности острова Итуруп, японцы опрокинули указательные столбы русских и поставили столбы с надписью: "Эторофу – владение Великой Японии"». Одновременно вырывались и уничтожались установленные на островах православные кресты. В 1801 г. японский вооружённый отряд пытался силой изгнать русских из их поселений на острове Уруп. Высадившись на острове, японцы самовольно поставили указательный столб, на котором вырезали надпись из девяти иероглифов: «Остров издревле принадлежит Великой Японии».
Так происходило обращение доселе не принадлежавших нации Ямато южных Курил в «исконно японские территории». Одновременно японцы стали закрепляться и на южной части Сахалина, где на побережье залива Анива была основана японская сезонная фактория.
Японская экспансия на южные Курилы заметно активизировалась после создания в 1802 г. в городе Хакодатэ на Хоккайдо специальной канцелярии по колонизации Курильских островов. Это проявилось в продолжении сноса русских знаков-крестов (включая остров Уруп), установленных ещё в XVIII веке, насильственной высылке русских промышленников, в запрещении аборигенам островов айнам торговать и общаться с русскими. На южные Курилы стали направляться «для охраны» вооружённые японцы. Не имея сил для противодействия незаконным операциям японцев, российские власти на Камчатке и Сахалине вынуждены были мириться с чинимым произволом.
О том, что российское правительство не признаёт японские захваты южной части Курильских островов, со всей определённостью заявил посетивший Японию в 1805 г. царский сановник Николай Резанов. Им был передан японским властям меморандум, в котором говорилось: «Я, нижеподписавшийся, всепресветлейшего государя императора Александра I действительный камергер и кавалер Николай Резанов объявляю японскому правительству…
(4) Чтобы Японская империя далее северной оконечности острова Матмая (Хоккайдо. – А.К.) отнюдь владений своих не простирала, поелику все земли и воды к северу принадлежат моему государю».
Японское правительство в оскорбительной манере отказалось вести с Резановым переговоры, потребовав незамедлительно покинуть японские воды и впредь к берегам Японии не приближаться.
Не имея возможности оказать сопротивление японским захватническим действиям на Курилах, царское правительство допускало возможность уступок, которые и вылились в признание адмиралом Путятиным островов южной части Курильской гряды японскими территориями.
В 1855 г. российское правительство вынужденно смирилось с захватом южных Курил японцами.
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Так продолжалось до августа 1945 года, когда по решению глав союзнических государств – президента США Франклина Рузвельта, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и председателя Совета народных комиссаров СССР Иосифа Сталина и по условиям Потсдамской декларации Япония была лишена всех Курильских островов, которые были включены в состав территории Советского Союза.
Японское правительство согласилось с этим решением как при подписании Акта о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года, так и в заключённом и ратифицированном японским парламентом Сан-Францисском мирном договоре 1951 года, который гласит: «…Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года».
В свете изложенных фактов и документов притязания японского правительства на Курильские острова как на «исконные территории» не имеют законных оснований. Их следует расценивать как проявление неуместного, чреватого осложнениями отношений двух стран реваншизма.
Анатолий КОШКИН

Фонд Стратегической Культуры

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