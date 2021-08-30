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Японских сластён подкупил "творог-тян" из России

30 августа 2021, 06:05  •  88 • В мире
Японских сластён подкупил "творог-тян" из России. Речь о глазированных сырках, которые наряду с другими русскими десертами начали приобретать особую популярность в этой стране.
Японское издание Yahoo News выпустило статью, посвящённую русским сладостям, которые начали активно набирать популярность среди местных жителей.
Автор материала, в частности, рассказал о глазированных сырках и продукции бренда "Алёнка". Пытаясь перевести название первого из продуктов он предположил, что оно будет звучать как "творог-тян".
В статье также подчёркивается, что сырки в Японии обычно позиционируются торговыми сетями как премиальный сыр из России.
Автор также похвалил вкус шоколада "Алёнка". При этом он отметил его невысокую цену. По мнению журналиста, такая плитка может стать отличным подарком.
В комментариях к статье многие читатели согласились с автором. Одна из пользовательниц назвала глазированные сырки "безумно вкусными". Другие признались, что теперь очень хотят попробовать сладости из России.
Возникает желание пойти в магазин и купить, - поделился один из комментаторов.
"Алёнка" смотрится отлично, стоит дёшево, сладкая - для меня лучший иностранный десерт, - подчеркнула другая пользовательница.

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