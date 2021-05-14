|
Японские врачи потребовали отменить Олимпиаду
14 мая 2021, 10:55 • 76 • В мире
Профсоюз врачей Японии официально потребовал от правительства страны отменить предстоящую Олимпиаду.
Против проведения как Олимпийских, так и Паралимпийских игр высказались японские врачи. Требование их профсоюза к правительству обнародовал телеканал NHK.
Медики всерьёз опасаются, что из-за наплыва тысяч спортсменов и сопровождающих их официальных лиц страна может оказаться в зоне повышенного риска заражения коронавирусом.
В том числе в Союзе больничных врачей опасаются ввоза в Японию и других, в том числе опасных штаммов коронавируса, среди них и устойчивых к вакцинам. А следовательно, есть риск увеличения нагрузки на и без того работающих сверхурочно медиков.
Представитель профсоюза Наото Уэяма пожалел олимпийцев, которые намерены принять участие в Играх в Японии, однако настаивает на их отмене.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 мая 2021, 04:40
|
10 мая 2021, 07:55
|
10 мая 2021, 06:05
|
09 мая 2021, 18:10
|
12 мая 2021, 09:25
|
09 мая 2021, 01:40
|
07 мая 2021, 17:35