Японские врачи потребовали отменить Олимпиаду

Профсоюз врачей Японии официально потребовал от правительства страны отменить предстоящую Олимпиаду.

Против проведения как Олимпийских, так и Паралимпийских игр высказались японские врачи. Требование их профсоюза к правительству обнародовал телеканал NHK.

Медики всерьёз опасаются, что из-за наплыва тысяч спортсменов и сопровождающих их официальных лиц страна может оказаться в зоне повышенного риска заражения коронавирусом.

В том числе в Союзе больничных врачей опасаются ввоза в Японию и других, в том числе опасных штаммов коронавируса, среди них и устойчивых к вакцинам. А следовательно, есть риск увеличения нагрузки на и без того работающих сверхурочно медиков.

Представитель профсоюза Наото Уэяма пожалел олимпийцев, которые намерены принять участие в Играх в Японии, однако настаивает на их отмене.