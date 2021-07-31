Японские власти не знают, что им делать с Курилами • 21 • Аналитика © РИА Новости / Екатерина Чеснокова В Японии "переполнены яростью" — но вовсе не олимпийской. Текущая дипломатия в отношении России провалилась, поэтому нужна срочная встреча японского премьера Есихидэ Суги с Владимиром Путиным. Об этом шла речь на заседании комитета по внешней политике правящей в стране Либерально-демократической партии. Неужели в Токио осознали ошибочность своего курса и готовы к заключению мирного договора с Россией? Увы, нет — на том же заседании ЛДП речь шла в том числе о недовольстве реакцией японских властей на недавний визит российского премьера Мишустина на Курилы. Именно он "переполнил яростью" некоторых японских политиков — но непонятно, что же им не нравится в реакции собственного правительства. Ведь японский МИД традиционно выразил протест в связи с поездкой главы правительства России — дескать, нельзя ездить на наши "северные территории". Российский посол в Японии в ответ заявил, что не принимает японские претензии. А наш МИД, в свою очередь, выразил протест японскому послу "в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных притязаний Японии", призвав "отказаться от деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень". То есть японцы ведут себя как обычно. Но что тогда значат рассуждения о провале политики на российском направлении и призывы устроить встречу Путина с Суги? Какую новую политику могут придумать в Токио? Максимальный прорыв на пути к мирному договору был достигнут осенью 2018-го, когда Путин и премьер Синдзо Абэ договорились двигаться к нему на основе московской декларации 1956 года. То есть сначала мирный договор, а потом передача Японии двух из четырех островов. Это был серьезный шаг для Токио — не отказываясь официально от претензий на все четыре острова, Абэ дал понять, что готов удовлетвориться двумя. Но состоявшиеся потом переговоры и консультации показали, что Абэ не всесилен: пройти свою часть пути — то есть признать итоги Второй мировой, отказаться от территориальных претензий к России и заключить мирный договор — Япония была не готова. Почти год назад Абэ ушел в отставку, а теперь и его политика признана (пусть пока и не официально) ошибочной. Так зачем Путину встречаться с Суги? Может быть, в Токио заинтересованы анонсированным неделю назад Владимиром Путиным "беспрецедентным предложением" по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курилах? Президент специально попросил Мишустина подготовить предложения — исходя из того, что "мы с японскими партнерами давно реализуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности". После поездки премьера стало примерно понятно, о чем идет речь, — обсуждается создание на островах свободной экономической зоны с освобождением от множества налогов. Как сказал Мишустин, это предложение "было бы хорошим решением для инвесторов, в том числе западных, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места". Но в Токио настороженно отнеслись к этому предложению — а что если Россия привлечет на острова китайских инвесторов? Хотя понятно, что свободная экономическая зона будет создаваться специально для работы с японцами, но Токио не спешит высказывать свою заинтересованность. Видимо, Суга хочет лично услышать от Путина подробности российского предложения. Но даже если Япония решится инвестировать в Курилы, поможет ли это продвижению к мирному договору? Нет — причем и по объективным, и по субъективным причинам. Объективно японская элита не готова признать бесперспективность давления на Россию в территориальном вопросе — ясно ведь, что до заключения мирного договора никакого изменения статуса островов не будет. А после подписания договора — и получения гарантий нераспространения действий японо-американского оборонного договора на Курилы — Шикотан и Хабомаи могут быть переданы в пользование Японии (при сохранении российского суверенитета) или перейти в совместное управление. Но для достижения этого результата Японии сначала нужно ослабить свою зависимость от США, к чему большая часть японской элиты не готова, хотя мечтает об этом и понимает, что продвижение по пути восстановления реального суверенитета Японии без этого невозможно. Субъективные же причины тупика в российско-японском урегулировании состоят в отсутствии в Японии сильного, волевого лидера, способного взять на себя персональную ответственность за решение спора с Россией. Даже влиятельнейший Синдзо Абэ не смог привести свою страну к так нужному ей договору. Есихидэ Суга всю свою политическую жизнь был исполнителем, а не творцом, поэтому ожидать от него прорыва нет вообще никаких оснований. Тем более что до парламентских выборов в Японии осталось меньше трех месяцев — и далеко не факт, что после них Суга сохранит свой пост. Да и ЛДП в целом теряет свои позиции, так что до конца года говорить в Токио не с кем и не о чем. А помогать либеральным демократам набирать предвыборные очки за счет темы "договора с Россией" не входит в обязанности Путина. Ведь Путин играет на японском направлении вдолгую — рассчитывая рано или поздно дождаться появления в Токио партнера, с которым можно будет заключить исторический договор. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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