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Японские вандалы осквернили памятный монумент призывами отнять Курилы у России

14 сентября 2021, 21:00  •  83 • Политика
Фото: pixabay.com
Даже местный мэр был поражен таким безобразием
Некоторые особо радикально настроенные жители Страны восходящего солнца всеми силами пытаются привлечь внимание к вопросу Курильских островов. Агрессоры спят и видят, как отнимают эти территории у нашей страны. Дошло до того, что наиболее отчаянные японцы решились на акт вандализма.
Дабы акцентировать внимание на "проблеме" принадлежности островов, японские активисты посягнули на памятный монумент, расположенный в городе Немуро. Любопытно, что данное сооружение как раз посвящено чаяниям японцев захватить наши территории.
Вандалы покрыли памятник заявлениями о том, что Курильские острова нужно силой отобрать у российского государства. Местный мэр Масатоси Игисаки был шокирован поведением горожан. Государственный деятель попробовал воззвать к совести осквернителей памятника. Он напомнил, что "Мост на четыре северных острова" является символом возможного захвата Курил.
Мэр резко осудил действия вандалов и назвал их "бессердечными людьми". При этом градоначальник подчеркнул, что разделяет с японцами стремление включить в состав Страны восходящего солнца четыре российских острова.
Кстати, недавно полпред нашего главнокомандующего на Дальнем Востоке Юрий Трутнев раскрыл подробности освоения Курильских островов. Высокопоставленный госслужащий рассказал, что ждет территории в ближайшие пять лет.

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