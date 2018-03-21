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Японские узоры подсказали ученым, как создать "волшебный" кристалл

21 марта 2018, 16:09  •  40 • В мире
Красивый орнамент вдохновил ученых на находку уникальных свойств кристалла‍.
Необычный рисунок подарил американским ученым интересную идею по созданию металлического кристалла.
Так, исследователи, вдохновившись красотой и узорами, создали необычный кристалл, который обладает уникальными квантовыми и электрическими свойствами. По структуре этот кристалл полностью идентичен японскому орнаменту для плетения корзин кагомэ. Подробное исследование опубликовано в журнале Nature.
Японский орнамент, который вдохновил ученых, напоминает шестиугольную мозаику из чередующихся правильных треугольников и шестиугольников. Исследователи повторили такой узор на молекулярном уровне.
В частности, сообщается, что специалисты Массачусетского технологического института смогли переплести слои атомов железа и олова. Как оказалось, треугольные части решетки обладают влияние на протекающие электроны. Теперь ученые намерены получить настоящие двумерные металлы со структурой кагомэ.

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