Японские узоры подсказали ученым, как создать "волшебный" кристалл

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Красивый орнамент вдохновил ученых на находку уникальных свойств кристалла‍.

Необычный рисунок подарил американским ученым интересную идею по созданию металлического кристалла.

Так, исследователи, вдохновившись красотой и узорами, создали необычный кристалл, который обладает уникальными квантовыми и электрическими свойствами. По структуре этот кристалл полностью идентичен японскому орнаменту для плетения корзин кагомэ. Подробное исследование опубликовано в журнале Nature.

Японский орнамент, который вдохновил ученых, напоминает шестиугольную мозаику из чередующихся правильных треугольников и шестиугольников. Исследователи повторили такой узор на молекулярном уровне.

В частности, сообщается, что специалисты Массачусетского технологического института смогли переплести слои атомов железа и олова. Как оказалось, треугольные части решетки обладают влияние на протекающие электроны. Теперь ученые намерены получить настоящие двумерные металлы со структурой кагомэ.