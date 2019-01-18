Японские СМИ заявили, что Россия владеет Курилами "незаконно"

На фоне переговоров по мирному договору японское издание Yomiuri обвинило Россию в искажении исторических фактов. Так, по мнению СМИ, ныне Россия владеет Южнокурильскими островами "незаконно", так как в годы Второй мировой войны СССР напал на Японию, нарушив двухсторонний пакт о нейтралитете.

Подобным образом Yomiuri отреагировало на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что переговорам по поводу мирного договора будет трудно двигаться вперед, если Япония не признает результаты Второй мировой войны. Вдобавок ко всему издание заявило, что правительству Абэ следует более активно разъяснять "достоверные исторические факты как в Японии, так и за рубежом".

Отметим, что современную Японию часто обвиняют в ревизионизме в том, что касается оценки роли страны во Второй мировой войне и самих итогов конфликта. Заявление Yomiuri о том, что это Россия якобы пытается пересмотреть исторические факты, вписывается в эту общую канву.

Также отметим, что в настоящее время Токио и Москва активно ведут переговоры по поводу заключения мирного договора. Накануне главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно встретились для этих целей в Москве.