Японские правые не пускают премьер-министра Абэ на Красную площадь

Чего требует от главы японского правительства «Санкэй симбун»

В так называемый День северных территорий 7 февраля правонационалистическая и русофобская японская газета «Санкэй симбун» разразилась редакционной статьей, в которой обрушилась с критикой на премьер-министра Синдзо Абэ за то, что тот якобы «спускает флаг с начертанным на нем своим исторически правым делом – возвратом четырех островов – Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи».

Так отреагировала газета на согласие Абэ вести переговоры на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года. Как известно, в этой декларации, инициированной Хрущёвым, после заключения между двумя странами мирного договора допускалась передача Японии Малой Курильской гряды – острова Шикотан и островной группы Плоские (Хабомаи по-японски). Об островах Большой Курильской гряды Кунашир и Итуруп там не говорится ничего. Вот и взволновались японские правые, не склоняется ли их премьер к уступкам Москве.

И это несмотря на то, что Абэ уже несколько раз заверял с парламентской трибуны, что никаких изменений в «принципиальную позицию» Японии он не вносил и вносить не намерен. Так, 23 января Абэ заявил во время дебатов в парламентском комитете: «Северные территории – это территории, на которые распространяется суверенитет Японии. Изменений в этой позиции нет. Заявления о подрыве результатов послевоенной дипломатии Японии не соответствуют действительности».

Господа из «Санкэй симбун» это знают, но им нужно было новое подтверждение того, что Абэ, выступая на общенациональном съезде под лозунгом «Верни северные территории!» 7 февраля, объявит о борьбе за все «северные территории». «Мы хотим, чтобы премьер-министр Синдзо Абэ… вернулся к требованию возврата всех четырех островов, призвал весь японский народ сплотиться вокруг этой проблемы и показал бы всему миру и Японии несообразность (!? – А.К.) поведения России. 3 февраля на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента Абэ ясно заявил, что «суверенитет Японии распространяется на все четыре острова». Такое же жесткое заявление он должен сделать и на Общенациональном съезде», – потребовали японские правые.

В отличие от премьера Абэ, который, удивительное дело, до сих пор верит в возможность «возвращения островов Японии», «Санкэй» разуверилась в переговорах лидеров двух стран и усматривает в позиции Москвы своекорыстие и стремление использовать слабость партнёра для «надменного нападения на него сверху (?! – А.К.)».

Газета убеждает: «Нельзя не признать того, что после японско-российской встречи в верхах в Сингапуре переговоры по мирному договору между Японией и Россией фактически потерпели крах. В ситуациях, когда Россия замечает слабость партнера, она надменно «нападает на него сверху». Теперь она говорит Японии все, что хочет. В ее заявлениях появились и такие: «Мы не пойдем на переговоры с Японией до тех пор, пока она не признает тот факт, что по результатам Второй мировой войны «северные территории» официально стали территорией России». Или ещё: «Территориальный вопрос не должен включаться в японско-российский мирный договор. Его можно обсуждать только после подписания договора». Появилось даже такое требование: «Условием для переговоров по территориальной проблеме является письменное обязательство Японии относительно того, что в будущем на «северных территориях» не будут размещены американские военные базы».

Остаётся удивляться тотальной «забывчивости» деятелей из «Санкэй» и их покровителей.

Милитаристская Япония в тесном союзе с нацистской Германией и фашистской Италией развязала Вторую мировую войну, стоившую человечеству 70 миллионов жизней. 14 лет Япония терзала Китай, проводя там политику геноцида. В нарушение советско-японского Пакта о нейтралитете Япония по согласованию с Гитлером сковывала угрозой войны советские войска на советско-маньчжурской границе, значительно увеличив продолжительность Великой Отечественной войны и общее количество человеческих жертв. Япония готовилась к бактериологической войне. А теперь вместо того, чтобы каяться и молить потомков своих жертв о прощении, эти деятели набрасываются на Сталина, обвиняя его в «международном преступлении, состоявшем в беззаконном захвате северных территорий»!

Однако правительство СССР и лично Сталин действовали на Дальнем Востоке исключительно в соответствии с договорённостями, имевшими место между руководителями государств-союзников по антигитлеровской коалиции. Понимая это, японские политики и их СМИ готовы обвинить своих западных коллег, которые тщатся приписать Советскому Союзу вину за развязывание Второй мировой войны, и требуют на этом «основании» от японского премьера отвергнуть приглашение президента России В. Путина принять участие в праздновании в Москве 9 мая 75-й годовщины Великой Победы.

Аккредитованная в Москве «Санкэй симбун» допускает абсолютно непозволительные, оскорбительные высказывания в адрес России и российского президента. Читаем: «И вот еще одна наглость со стороны России. Президент Владимир Путин официально пригласил премьер-министра Синдзо Абэ в Москву 9 мая на празднование 75-й годовщины Победы над Германией во Второй мировой войне. Официально этот день является днем, когда Сталин победил Гитлера. Но разве Вторая мировая война изначально не началась с того, что два диктатора, подписав немецко-советский пакт о ненападении, с запада и востока вторглись в Польшу? Если премьер-министр Японии примет участие в односторонних и эгоистичных празднованиях Россией своей победы, то не явится ли это оправданием военных преступлений Сталина, среди которых и оккупация «северных островов»? Абэ должен твердо отказаться от посещения этих церемоний».

Нас продолжает преследовать история, выворачиваемая её фальсификаторами наизнанку.

Да, можно не обращать на всё это внимания. Корреспонденты «Санкэй симбун» и раньше имели в Москве проблемы политического характера с властями страны пребывания. Однако эта газета – не второсортный пропагандистский листок. Это одна из пяти ведущих центральных газет Японии. Она имеет немалую читательскую аудиторию и корпункты во многих столицах мира, включая Москву. Так что насчёт элементарных приличий и установленных международных норм? В российских СМИ никогда не появляется такие оскорбительные нападки на премьер-министра Абэ, какие «Санкэй» допустила в отношении президента Путина.

Полагаю, моя статья не останется не замеченной властями в Москве, да и в Токио. Иначе чего стоят призывы к налаживанию отношений «взаимопонимания и дружбы», с которыми выступил на днях премьер Синдзо Абэ?