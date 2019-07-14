Японские коммунисты подавляющим большинством поддерживают однополые браки – опрос Asahi

При этом подавляющее большинство японских коммунистов от Коммунистической партии Японии (КПЯ) 98% поддерживают такую реформу, говорят данные опроса общенациональной газеты Asahi, опубликованные в воскресенье.

По данным опроса, сейчас 36% ЛДП выступают против легализации однополых браков. В 2017-м этот показатель составлял 46%, в 2016 году – 60%.

За однополые браки выступили всего 9% кандидатов от правящей партии, однако 55% респондентов высказались ни за, ни против. Больше всего сторонников однополых браков оказалось среди кандидатов от КПЯ - 98%, пишет издание.