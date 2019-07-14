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Японские коммунисты подавляющим большинством поддерживают однополые браки – опрос Asahi

14 июля 2019, 10:24  •  78 • В мире
Число противников легализации однополых браков в числе кандидатов на будущих выборах в верхнюю палату парламента Японии от правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) падает третий год подряд. Напомним, главой ЛДП является премьер-министр Синдзо Абэ.
При этом подавляющее большинство японских коммунистов от Коммунистической партии Японии (КПЯ) 98% поддерживают такую реформу, говорят данные опроса общенациональной газеты Asahi, опубликованные в воскресенье.
По данным опроса, сейчас 36% ЛДП выступают против легализации однополых браков. В 2017-м этот показатель составлял 46%, в 2016 году – 60%.
За однополые браки выступили всего 9% кандидатов от правящей партии, однако 55% респондентов высказались ни за, ни против. Больше всего сторонников однополых браков оказалось среди кандидатов от КПЯ - 98%, пишет издание.

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