Японские читатели попросили у США ядерные ракеты, испугавшись русских кораблей

Японские читатели попросили у США ядерные баллистические ракеты, испугавшись русских военных кораблей у своих берегов.

Так читатели японского издания Nihon Keizai прокомментировали статью о том, что группа русских и китайских военных кораблей прошла через пролив Цугару и направилась дальше в Тихий океан. Это первый в истории случай, когда корабли России и КНР проходят через данный пролив вместе, сообщает "ИноСМИ".

Многие японские интернет-пользователи весьма воинственно восприняли данную новость. Некоторые из них призвали Токио в следующий раз отреагировать на данное происшествие силовым способом.

Неужели Япония ничего не предпримет в отношении агрессивных действий других стран? Это настолько серьёзно, что силам самообороны даже стоило атаковать противников,

- пишет Xia.

Пользователь Cir со своей стороны просит США дать Японии ядерные баллистические ракеты вместо "бессмысленного оружия", которое Токио сегодня покупает у американцев за баснословные деньги.

Нам необходимы ядерные баллистические ракеты. В случае чрезвычайной ситуации Япония потерпит мгновенное поражение,

- уверен он.

Сторонники позиции "силового ответа" уверены, что Россия и Китай, объединившись, могут захватить весь мир. При этом Москве достанется Хоккайдо, а Пекину - Окинава.

В то же время ряд читателей японского издания отметили, что в прохождении русских и китайских кораблей через пролив Цугару нет ничего агрессивного. Это совершенно обычная практика, ведь всё мировое сообщество поддерживает свободу передвижения по морю.

Пользователь Dcy напомнил, что речь идёт о международных водах. Это всё равно что если бы канадские или американские корабли прошли через Тайваньский пролив.