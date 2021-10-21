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Японские читатели попросили у США ядерные ракеты, испугавшись русских кораблей
21 октября 2021, 15:40 • 92 • Политика
Японские читатели попросили у США ядерные баллистические ракеты, испугавшись русских военных кораблей у своих берегов.
Так читатели японского издания Nihon Keizai прокомментировали статью о том, что группа русских и китайских военных кораблей прошла через пролив Цугару и направилась дальше в Тихий океан. Это первый в истории случай, когда корабли России и КНР проходят через данный пролив вместе, сообщает "ИноСМИ".
Многие японские интернет-пользователи весьма воинственно восприняли данную новость. Некоторые из них призвали Токио в следующий раз отреагировать на данное происшествие силовым способом.
- пишет Xia.
Пользователь Cir со своей стороны просит США дать Японии ядерные баллистические ракеты вместо "бессмысленного оружия", которое Токио сегодня покупает у американцев за баснословные деньги.
- уверен он.
Сторонники позиции "силового ответа" уверены, что Россия и Китай, объединившись, могут захватить весь мир. При этом Москве достанется Хоккайдо, а Пекину - Окинава.
В то же время ряд читателей японского издания отметили, что в прохождении русских и китайских кораблей через пролив Цугару нет ничего агрессивного. Это совершенно обычная практика, ведь всё мировое сообщество поддерживает свободу передвижения по морю.
Пользователь Dcy напомнил, что речь идёт о международных водах. Это всё равно что если бы канадские или американские корабли прошли через Тайваньский пролив.
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