Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"

Япония обвинила самолёт России в нарушении воздушного пространства. "Наша "скорбная артиллерия" не даёт никакого эффекта, и Россия просто смеётся над нами, не так ли?" - пишут японские читатели.

Министерство обороны Японии утверждает, самолёт России Ан-26 нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо, пишет японское издание Jiji.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Японии выразило решительный протест и потребовало от России более не допускать подобных инцидентов. Также сообщается, что "намерения этих действий России в настоящее время выясняются.

Когда вы говорите "жёсткий протест", вы имеете в виду "весьма прискорбно", да? Это означает "я очень сожалею", а не "я в гневе". Народ Японии сожалеет, что его правительство может вести дипломатию только таким образом.

- комментирует японский читатель под ником Gek.

Наша "скорбная артиллерия" не даёт никакого эффекта, и Россия просто смеётся над нами, не так ли?

- возмущается Gal.

Как обычно, Япония не предпринимает никаких действий. Одно и то же снова и снова,

- негодует Fow.

Напомним, что в Японии постоянно возмущаются по поводу того, что страна не предпринимает никаких жёстких действий. Однако у властей страны не так уж и много возможностей для "жёстких ответов". Страна в военном и политическом плане полностью подчинена США и мало что может сделать самостоятельно.