Читатели японского издания President Online высказались о Курилах. По мнению некоторых, есть вероятность, что "Россия отдаст острова", причём добровольно.

Таким образом читатели отреагировали на статью японского политолога, который попытался объективно рассказать о жизни на островах сегодня. Однако полностью выдержать линию не удалось, и в итоге у него получилось, что, мол, на самом деле сегодня на Курилах всё очень неплохо, но без Японии там нет будущего.

В комментариях некоторые японцы заявили, что отобрать острова у России получится либо с помощью войны, либо выждав её экономического упадка.

Когда она может счесть для себя выгодным отдать нам острова в обмен на экономическую помощь,

- пишет один из читателей.

Некоторые и вовсе заявили, что на сегодня надо помогать Украине, чтобы усилить антирусский фактор.

Нельзя пытаться ластиться к России по примеру Абэ. Это не работает,

- пишет rok

Пользователь unt высказал третью точку зрения. По его словам, жизнь на островах идёт своим чередом "и совсем даже неплохо".

"Там после войны родилось и состарилось два, даже, наверное, уже три поколения русских", - написал он, добавив, что "всё надо было делать гораздо раньше".

Теперь уже поздно. Острова от нас ушли навсегда,

- подытожил он.