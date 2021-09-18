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Японские читатели о Курилах: "Россия отдаст острова"

18 сентября 2021, 02:00  •  23 • Политика
Читатели японского издания President Online высказались о Курилах. По мнению некоторых, есть вероятность, что "Россия отдаст острова", причём добровольно.
Таким образом читатели отреагировали на статью японского политолога, который попытался объективно рассказать о жизни на островах сегодня. Однако полностью выдержать линию не удалось, и в итоге у него получилось, что, мол, на самом деле сегодня на Курилах всё очень неплохо, но без Японии там нет будущего.
В комментариях некоторые японцы заявили, что отобрать острова у России получится либо с помощью войны, либо выждав её экономического упадка.
Когда она может счесть для себя выгодным отдать нам острова в обмен на экономическую помощь,
- пишет один из читателей.
Некоторые и вовсе заявили, что на сегодня надо помогать Украине, чтобы усилить антирусский фактор.
Нельзя пытаться ластиться к России по примеру Абэ. Это не работает,
- пишет rok
Пользователь unt высказал третью точку зрения. По его словам, жизнь на островах идёт своим чередом "и совсем даже неплохо".
"Там после войны родилось и состарилось два, даже, наверное, уже три поколения русских", - написал он, добавив, что "всё надо было делать гораздо раньше".
Теперь уже поздно. Острова от нас ушли навсегда,
- подытожил он.

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