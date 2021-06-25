|
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
25 июня 2021, 00:20 • 115 • Политика
Япония выразила России протест из-за проведения учений на Курилах. Военный эксперт напомнил, чем кончилась прошлая провокация.
Правительство Японии выразило протест России в связи с военными учениями на южной части Курильских островов. О последствиях японской провокации на Курилах предупредил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он отметил, что в Японии уже сложилась своеобразная традиция - выражать протест всякий раз, когда русские военные проводят свои учения в районе Курил. Несколько лет назад в Токио даже грозили "применить силу", однако быстро сдали назад после резкого ответа России. Тем не менее японские власти до сих пор нагнетают ситуацию вокруг Курил.
- рассказал эксперт в беседе с Nation News.
Специалист подчеркнул, что принадлежность островов даже не обсуждается. Тем более, что они имеют для России колоссальное военное значение.
Подпишитесь на нас
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2021, 21:20
|
23 июня 2021, 11:40
|
18 июня 2021, 07:00
|
20 июня 2021, 08:30
|
18 июня 2021, 00:35
|
19 июня 2021, 15:05
|
18 июня 2021, 18:00