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Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях

25 июня 2021, 00:20  •  115 • Политика
Япония выразила России протест из-за проведения учений на Курилах. Военный эксперт напомнил, чем кончилась прошлая провокация.
Правительство Японии выразило протест России в связи с военными учениями на южной части Курильских островов. О последствиях японской провокации на Курилах предупредил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он отметил, что в Японии уже сложилась своеобразная традиция - выражать протест всякий раз, когда русские военные проводят свои учения в районе Курил. Несколько лет назад в Токио даже грозили "применить силу", однако быстро сдали назад после резкого ответа России. Тем не менее японские власти до сих пор нагнетают ситуацию вокруг Курил.
В позапрошлом году министр обороны Японии заявил, что страна будет сбивать любые российские самолеты и уничтожать корабли, направляющиеся к Курилам. На это в Минобороны РФ прямо ответили: пусть попробуют, пообещав большие проблемы… После этого Токио принесло официальные извинения,
- рассказал эксперт в беседе с Nation News.
Специалист подчеркнул, что принадлежность островов даже не обсуждается. Тем более, что они имеют для России колоссальное военное значение.

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