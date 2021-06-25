Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях

Япония выразила России протест из-за проведения учений на Курилах. Военный эксперт напомнил, чем кончилась прошлая провокация.

Правительство Японии выразило протест России в связи с военными учениями на южной части Курильских островов. О последствиях японской провокации на Курилах предупредил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что в Японии уже сложилась своеобразная традиция - выражать протест всякий раз, когда русские военные проводят свои учения в районе Курил. Несколько лет назад в Токио даже грозили "применить силу", однако быстро сдали назад после резкого ответа России. Тем не менее японские власти до сих пор нагнетают ситуацию вокруг Курил.

В позапрошлом году министр обороны Японии заявил, что страна будет сбивать любые российские самолеты и уничтожать корабли, направляющиеся к Курилам. На это в Минобороны РФ прямо ответили: пусть попробуют, пообещав большие проблемы… После этого Токио принесло официальные извинения,

- рассказал эксперт в беседе с Nation News.

Специалист подчеркнул, что принадлежность островов даже не обсуждается. Тем более, что они имеют для России колоссальное военное значение.