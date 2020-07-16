Японская «Белая книга»: взаимодействие с США и «ревизионистские державы» • 88 • Аналитика

Центральный аппарат Минобороны Японии



Министерство обороны Японии ежегодно выпускает «Белую книгу», доклад, описывающий актуальную обстановку, имеющиеся угрозы и вызовы, а также способы и стратегии обеспечения национальной безопасности. На днях был опубликован новый такой документ за 2020 год.



Безопасность и угрозы

Авторы доклада отмечают, что вокруг Японии и в целом в мире наблюдается ряд характерных тенденций, способных угрожать безопасности. К уже известным угрозам добавляются новые. Некоторые вызовы отличаются сложностью, и силы одного государства недостаточны для реагирования на них.



Отмечается, что все более актуальной становится проблема соперничества стран в политической, экономической и военной областях. Ситуация усугубляется «гибридными» стратегиями и «серыми зонами», требующими особой реакции. Большое значение в сфере безопасности имеет технический прогресс разного рода. Новые технологии также способны оказывать влияние на ход боевых действий.



Принципиально новым фактором в этом году стала коронавирусная инфекция. Заболевание накладывает ограничения на военную деятельность и способно влиять на безопасность стран. По этой причине необходимо следить за ситуацией.



«Белая книга» отмечает особенности обстановки вокруг Японских островов. Рядом с Японией располагается несколько крупных государств, располагающих высоким военным потенциалом и продолжающих наращивать его. При этом в Индо-Тихоокеанском регионе отсутствуют работоспособные форматы международного сотрудничества в сфере безопасности.





Остаются нерешенными различные проблемы экономического, политического и территориального характера. Спорные ситуации приобретают затяжной характер – но сохраняется риск стремительной эскалации с очевидными рисками.



«Ревизионистские державы»

Среди всех стран региона в качестве потенциального противника рассматриваются три: Китай, Россия и КНДР. Первые две в докладе именуют «ревизионистскими державами». Союзные Японии США, по очевидным причинам, не удостоились такого эпитета.



Японское Минобороны беспокоит военная и экономическая деятельность Китая. К середине века Пекин намерен построить «вооруженные силы первого класса», для чего наращивает оборонные расходы, а также продолжает обширное военное строительство. Наблюдаемые меры приводят к усилению возможностей A2/AD, а также к росту потенциала для действий в удаленных регионах. Развитие армии осуществляется за счет создания и освоения новых технологий. Также армия активно взаимодействует с невоенными структурами.



Япония выражает озабоченность в связи с ростом активности НОАК вблизи ее территорий и акваторий, в т.ч. в спорных районах. Сохраняется риск военного решения вопроса островов Сэнкаку; продолжается строительство искусственных островов в Южно-Китайском море для развертывания авиации и кораблей. Также КНР выходит в более отдаленные акватории Индийского и Тихого океана, в т.ч. в рамках сотрудничества с зарубежными странами.



Рассматривая российскую деятельность, Минобороны Японии отмечает общие процессы модернизации вооруженных сил и активизацию их работы в дальневосточном регионе. Осуществляется разработка новых образцов и систем в разных сферах, вплоть до космических и электромагнитных вооружений. Активная работа вооруженных сил продолжается даже в условиях распространения коронавируса.





Активность третьих стран вблизи Японии

«Белая книга» обращает внимание на усиление сотрудничества России и Китая в военной сфере. Обе страны отрицают возможность создания полноценного военного союза, но регулярно проводят совместные учения. Также подписаны документы о военно-техническом сотрудничестве.



Отдельно отмечают деятельность России на «исконных японских северных территориях». Авторы «Белой книги» вспоминают недавние патрулирования района Курильских островов самолетами ВКС, а также указывают на развертывание новых подразделений и проведение учений.



Главный союзник

В качестве главного союзника по-прежнему рассматриваются США. С их помощью Япония собирается противостоять «ревизионистским державам» в Индо-Тихоокеанском регионе. В последние годы США обращают особое внимание на этот регион, что должно повлиять на обстановку и безопасность в нем.



Сотрудничество с США является основой политики национальной безопасности Японии. В его рамках осуществляются различные встречи на разных уровнях, регулярные консультации и общая координация совместных действий. Ведутся совместные работы в разных областях, и такое взаимодействие предлагается расширять.



Отдельно рассматривается вопрос базирования американских войск на японских территориях. Такое размещение частей работает на совместную безопасность, однако влияет на местную инфраструктуру и условия жизни населения. Предлагается снижать нагрузку на Японию за счет тех или иных мер. В частности, недавно начаты работы по строительству новой территории у о. Окинава для размещения военных объектов. Также за несколько последних лет США вернули Японии более 4000 га территорий.





Основные траты в 2020 г.

Стратегия безопасности

В конце 2013 г. Япония приняла Стратегию национальной безопасности. Основными ее положениями является политика «активного пацифизма», международное сотрудничество в деле поддержания мира и т.д. В конце 2018 г. был принят еще один документ – Основная программа национальной обороны, определяющая военное строительство и стратегии на ближайшее десятилетие. Новые документы такого рода пока не принимались, и обеспечение безопасности страны осуществляется в соответствии с уже имеющимися.



Текущий курс в области безопасности предусматривает сохранение и развитие Сил самообороны, способных ответить на любую агрессию – как самостоятельно, так и с помощью союзников. С учетом новых вызовов предлагается наращивать потенциал Сил с применением самых современных технологий. Силы самообороны должны осваивать космос, киберпространство, электромагнитные системы и т.д. При этом не исключается необходимость развития «традиционных» сфер.



Имеется и выполняется среднесрочный план военного строительства на 2019-2023 гг. Он предусматривает укрепление кадрового потенциала, завершение актуальных проектов строительства и запуск новых. Кроме того, план требует пересмотреть структуру и контуры управления Силами самообороны для более полного соответствия нынешней ситуации.



Все эти меры и программы требуют соответствующего финансирования. «Белая книга» указывает, что в последние восемь лет наблюдается постоянный рост оборонного бюджета. Так, в 2020 ф.г. на оборону выделено 5,07 трлн иен (ок 47,2 млрд долл. США). Рост в сравнении с прошлым годом составил 61,8 млрд иен (575 млн долл.)



Незначительные изменения

Новая «Белая книга» минимально отличается от предыдущей, опубликованной в сентябре прошлого года. Основные отличия заключаются в перечислении международных событий последнего времени, новых международных мероприятий и т.д. Отдельной новой темой стал пресловутый коронавирус, влияющий на политические и военные процессы.



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В целом Япония сохраняет свой курс «активного пацифизма» и намерена защищаться от возможной агрессии со стороны недружественных стран. Список потенциальных агрессоров остается прежним на протяжении многих лет. Также у Японии есть давний и надежный союзник, от помощи которого отказываться не собираются – хотя некоторые вопросы взаимоотношений с США требуют уточнения.



Военный потенциал Японии остается исключительно оборонительным. Принимаются меры по его развитию, в т.ч. с учетом современных тенденций и актуальных вызовов. При этом кардинальная перестройка с получением серьезных наступательных возможностей не планируется. Такая реформа будет противоречить имеющемуся законодательству, а кроме того, выйдет за принятые рамки оборонного бюджета, что будет угрожать другим сферам.



Ситуация в мире постоянно меняется, и страны сталкиваются с новыми вызовами, вступают в противостояние и т.д. Японская «Белая книга» отмечает все эти явления, но не предлагает кардинальных изменений Сил самообороны для борьбы с ними. По всей видимости, Япония в ближайшем будущем сохранит характерную военно-политическую позицию, и новые «Белые книги» вновь не будут серьезно отличаться от предыдущих. Министерство обороны Японии ежегодно выпускает «Белую книгу», доклад, описывающий актуальную обстановку, имеющиеся угрозы и вызовы, а также способы и стратегии обеспечения национальной безопасности. На днях был опубликован новый такой документ за 2020 год.Авторы доклада отмечают, что вокруг Японии и в целом в мире наблюдается ряд характерных тенденций, способных угрожать безопасности. К уже известным угрозам добавляются новые. Некоторые вызовы отличаются сложностью, и силы одного государства недостаточны для реагирования на них.Отмечается, что все более актуальной становится проблема соперничества стран в политической, экономической и военной областях. Ситуация усугубляется «гибридными» стратегиями и «серыми зонами», требующими особой реакции. Большое значение в сфере безопасности имеет технический прогресс разного рода. Новые технологии также способны оказывать влияние на ход боевых действий.Принципиально новым фактором в этом году стала коронавирусная инфекция. Заболевание накладывает ограничения на военную деятельность и способно влиять на безопасность стран. По этой причине необходимо следить за ситуацией.«Белая книга» отмечает особенности обстановки вокруг Японских островов. Рядом с Японией располагается несколько крупных государств, располагающих высоким военным потенциалом и продолжающих наращивать его. При этом в Индо-Тихоокеанском регионе отсутствуют работоспособные форматы международного сотрудничества в сфере безопасности.Остаются нерешенными различные проблемы экономического, политического и территориального характера. Спорные ситуации приобретают затяжной характер – но сохраняется риск стремительной эскалации с очевидными рисками.Среди всех стран региона в качестве потенциального противника рассматриваются три: Китай, Россия и КНДР. Первые две в докладе именуют «ревизионистскими державами». Союзные Японии США, по очевидным причинам, не удостоились такого эпитета.Японское Минобороны беспокоит военная и экономическая деятельность Китая. К середине века Пекин намерен построить «вооруженные силы первого класса», для чего наращивает оборонные расходы, а также продолжает обширное военное строительство. Наблюдаемые меры приводят к усилению возможностей A2/AD, а также к росту потенциала для действий в удаленных регионах. Развитие армии осуществляется за счет создания и освоения новых технологий. Также армия активно взаимодействует с невоенными структурами.Япония выражает озабоченность в связи с ростом активности НОАК вблизи ее территорий и акваторий, в т.ч. в спорных районах. Сохраняется риск военного решения вопроса островов Сэнкаку; продолжается строительство искусственных островов в Южно-Китайском море для развертывания авиации и кораблей. Также КНР выходит в более отдаленные акватории Индийского и Тихого океана, в т.ч. в рамках сотрудничества с зарубежными странами.Рассматривая российскую деятельность, Минобороны Японии отмечает общие процессы модернизации вооруженных сил и активизацию их работы в дальневосточном регионе. Осуществляется разработка новых образцов и систем в разных сферах, вплоть до космических и электромагнитных вооружений. Активная работа вооруженных сил продолжается даже в условиях распространения коронавируса.«Белая книга» обращает внимание на усиление сотрудничества России и Китая в военной сфере. Обе страны отрицают возможность создания полноценного военного союза, но регулярно проводят совместные учения. Также подписаны документы о военно-техническом сотрудничестве.Отдельно отмечают деятельность России на «исконных японских северных территориях». Авторы «Белой книги» вспоминают недавние патрулирования района Курильских островов самолетами ВКС, а также указывают на развертывание новых подразделений и проведение учений.В качестве главного союзника по-прежнему рассматриваются США. С их помощью Япония собирается противостоять «ревизионистским державам» в Индо-Тихоокеанском регионе. В последние годы США обращают особое внимание на этот регион, что должно повлиять на обстановку и безопасность в нем.Сотрудничество с США является основой политики национальной безопасности Японии. В его рамках осуществляются различные встречи на разных уровнях, регулярные консультации и общая координация совместных действий. Ведутся совместные работы в разных областях, и такое взаимодействие предлагается расширять.Отдельно рассматривается вопрос базирования американских войск на японских территориях. Такое размещение частей работает на совместную безопасность, однако влияет на местную инфраструктуру и условия жизни населения. Предлагается снижать нагрузку на Японию за счет тех или иных мер. В частности, недавно начаты работы по строительству новой территории у о. Окинава для размещения военных объектов. Также за несколько последних лет США вернули Японии более 4000 га территорий.В конце 2013 г. Япония приняла Стратегию национальной безопасности. Основными ее положениями является политика «активного пацифизма», международное сотрудничество в деле поддержания мира и т.д. В конце 2018 г. был принят еще один документ – Основная программа национальной обороны, определяющая военное строительство и стратегии на ближайшее десятилетие. Новые документы такого рода пока не принимались, и обеспечение безопасности страны осуществляется в соответствии с уже имеющимися.Текущий курс в области безопасности предусматривает сохранение и развитие Сил самообороны, способных ответить на любую агрессию – как самостоятельно, так и с помощью союзников. С учетом новых вызовов предлагается наращивать потенциал Сил с применением самых современных технологий. Силы самообороны должны осваивать космос, киберпространство, электромагнитные системы и т.д. При этом не исключается необходимость развития «традиционных» сфер.Имеется и выполняется среднесрочный план военного строительства на 2019-2023 гг. Он предусматривает укрепление кадрового потенциала, завершение актуальных проектов строительства и запуск новых. Кроме того, план требует пересмотреть структуру и контуры управления Силами самообороны для более полного соответствия нынешней ситуации.Все эти меры и программы требуют соответствующего финансирования. «Белая книга» указывает, что в последние восемь лет наблюдается постоянный рост оборонного бюджета. Так, в 2020 ф.г. на оборону выделено 5,07 трлн иен (ок 47,2 млрд долл. США). Рост в сравнении с прошлым годом составил 61,8 млрд иен (575 млн долл.)Новая «Белая книга» минимально отличается от предыдущей, опубликованной в сентябре прошлого года. Основные отличия заключаются в перечислении международных событий последнего времени, новых международных мероприятий и т.д. Отдельной новой темой стал пресловутый коронавирус, влияющий на политические и военные процессы.В целом Япония сохраняет свой курс «активного пацифизма» и намерена защищаться от возможной агрессии со стороны недружественных стран. Список потенциальных агрессоров остается прежним на протяжении многих лет. Также у Японии есть давний и надежный союзник, от помощи которого отказываться не собираются – хотя некоторые вопросы взаимоотношений с США требуют уточнения.Военный потенциал Японии остается исключительно оборонительным. Принимаются меры по его развитию, в т.ч. с учетом современных тенденций и актуальных вызовов. При этом кардинальная перестройка с получением серьезных наступательных возможностей не планируется. Такая реформа будет противоречить имеющемуся законодательству, а кроме того, выйдет за принятые рамки оборонного бюджета, что будет угрожать другим сферам.Ситуация в мире постоянно меняется, и страны сталкиваются с новыми вызовами, вступают в противостояние и т.д. Японская «Белая книга» отмечает все эти явления, но не предлагает кардинальных изменений Сил самообороны для борьбы с ними. По всей видимости, Япония в ближайшем будущем сохранит характерную военно-политическую позицию, и новые «Белые книги» вновь не будут серьезно отличаться от предыдущих. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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