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Японская «Белая книга»: взаимодействие с США и «ревизионистские державы»
16 июля 2020, 08:00 • 88 • Аналитика
Центральный аппарат Минобороны Японии
Министерство обороны Японии ежегодно выпускает «Белую книгу», доклад, описывающий актуальную обстановку, имеющиеся угрозы и вызовы, а также способы и стратегии обеспечения национальной безопасности. На днях был опубликован новый такой документ за 2020 год.
Безопасность и угрозы
Авторы доклада отмечают, что вокруг Японии и в целом в мире наблюдается ряд характерных тенденций, способных угрожать безопасности. К уже известным угрозам добавляются новые. Некоторые вызовы отличаются сложностью, и силы одного государства недостаточны для реагирования на них.
Отмечается, что все более актуальной становится проблема соперничества стран в политической, экономической и военной областях. Ситуация усугубляется «гибридными» стратегиями и «серыми зонами», требующими особой реакции. Большое значение в сфере безопасности имеет технический прогресс разного рода. Новые технологии также способны оказывать влияние на ход боевых действий.
Принципиально новым фактором в этом году стала коронавирусная инфекция. Заболевание накладывает ограничения на военную деятельность и способно влиять на безопасность стран. По этой причине необходимо следить за ситуацией.
«Белая книга» отмечает особенности обстановки вокруг Японских островов. Рядом с Японией располагается несколько крупных государств, располагающих высоким военным потенциалом и продолжающих наращивать его. При этом в Индо-Тихоокеанском регионе отсутствуют работоспособные форматы международного сотрудничества в сфере безопасности.
Остаются нерешенными различные проблемы экономического, политического и территориального характера. Спорные ситуации приобретают затяжной характер – но сохраняется риск стремительной эскалации с очевидными рисками.
«Ревизионистские державы»
Среди всех стран региона в качестве потенциального противника рассматриваются три: Китай, Россия и КНДР. Первые две в докладе именуют «ревизионистскими державами». Союзные Японии США, по очевидным причинам, не удостоились такого эпитета.
Японское Минобороны беспокоит военная и экономическая деятельность Китая. К середине века Пекин намерен построить «вооруженные силы первого класса», для чего наращивает оборонные расходы, а также продолжает обширное военное строительство. Наблюдаемые меры приводят к усилению возможностей A2/AD, а также к росту потенциала для действий в удаленных регионах. Развитие армии осуществляется за счет создания и освоения новых технологий. Также армия активно взаимодействует с невоенными структурами.
Япония выражает озабоченность в связи с ростом активности НОАК вблизи ее территорий и акваторий, в т.ч. в спорных районах. Сохраняется риск военного решения вопроса островов Сэнкаку; продолжается строительство искусственных островов в Южно-Китайском море для развертывания авиации и кораблей. Также КНР выходит в более отдаленные акватории Индийского и Тихого океана, в т.ч. в рамках сотрудничества с зарубежными странами.
Рассматривая российскую деятельность, Минобороны Японии отмечает общие процессы модернизации вооруженных сил и активизацию их работы в дальневосточном регионе. Осуществляется разработка новых образцов и систем в разных сферах, вплоть до космических и электромагнитных вооружений. Активная работа вооруженных сил продолжается даже в условиях распространения коронавируса.
Активность третьих стран вблизи Японии
«Белая книга» обращает внимание на усиление сотрудничества России и Китая в военной сфере. Обе страны отрицают возможность создания полноценного военного союза, но регулярно проводят совместные учения. Также подписаны документы о военно-техническом сотрудничестве.
Отдельно отмечают деятельность России на «исконных японских северных территориях». Авторы «Белой книги» вспоминают недавние патрулирования района Курильских островов самолетами ВКС, а также указывают на развертывание новых подразделений и проведение учений.
Главный союзник
В качестве главного союзника по-прежнему рассматриваются США. С их помощью Япония собирается противостоять «ревизионистским державам» в Индо-Тихоокеанском регионе. В последние годы США обращают особое внимание на этот регион, что должно повлиять на обстановку и безопасность в нем.
Сотрудничество с США является основой политики национальной безопасности Японии. В его рамках осуществляются различные встречи на разных уровнях, регулярные консультации и общая координация совместных действий. Ведутся совместные работы в разных областях, и такое взаимодействие предлагается расширять.
Отдельно рассматривается вопрос базирования американских войск на японских территориях. Такое размещение частей работает на совместную безопасность, однако влияет на местную инфраструктуру и условия жизни населения. Предлагается снижать нагрузку на Японию за счет тех или иных мер. В частности, недавно начаты работы по строительству новой территории у о. Окинава для размещения военных объектов. Также за несколько последних лет США вернули Японии более 4000 га территорий.
Основные траты в 2020 г.
Стратегия безопасности
В конце 2013 г. Япония приняла Стратегию национальной безопасности. Основными ее положениями является политика «активного пацифизма», международное сотрудничество в деле поддержания мира и т.д. В конце 2018 г. был принят еще один документ – Основная программа национальной обороны, определяющая военное строительство и стратегии на ближайшее десятилетие. Новые документы такого рода пока не принимались, и обеспечение безопасности страны осуществляется в соответствии с уже имеющимися.
Текущий курс в области безопасности предусматривает сохранение и развитие Сил самообороны, способных ответить на любую агрессию – как самостоятельно, так и с помощью союзников. С учетом новых вызовов предлагается наращивать потенциал Сил с применением самых современных технологий. Силы самообороны должны осваивать космос, киберпространство, электромагнитные системы и т.д. При этом не исключается необходимость развития «традиционных» сфер.
Имеется и выполняется среднесрочный план военного строительства на 2019-2023 гг. Он предусматривает укрепление кадрового потенциала, завершение актуальных проектов строительства и запуск новых. Кроме того, план требует пересмотреть структуру и контуры управления Силами самообороны для более полного соответствия нынешней ситуации.
Все эти меры и программы требуют соответствующего финансирования. «Белая книга» указывает, что в последние восемь лет наблюдается постоянный рост оборонного бюджета. Так, в 2020 ф.г. на оборону выделено 5,07 трлн иен (ок 47,2 млрд долл. США). Рост в сравнении с прошлым годом составил 61,8 млрд иен (575 млн долл.)
Незначительные изменения
Новая «Белая книга» минимально отличается от предыдущей, опубликованной в сентябре прошлого года. Основные отличия заключаются в перечислении международных событий последнего времени, новых международных мероприятий и т.д. Отдельной новой темой стал пресловутый коронавирус, влияющий на политические и военные процессы.
В целом Япония сохраняет свой курс «активного пацифизма» и намерена защищаться от возможной агрессии со стороны недружественных стран. Список потенциальных агрессоров остается прежним на протяжении многих лет. Также у Японии есть давний и надежный союзник, от помощи которого отказываться не собираются – хотя некоторые вопросы взаимоотношений с США требуют уточнения.
Военный потенциал Японии остается исключительно оборонительным. Принимаются меры по его развитию, в т.ч. с учетом современных тенденций и актуальных вызовов. При этом кардинальная перестройка с получением серьезных наступательных возможностей не планируется. Такая реформа будет противоречить имеющемуся законодательству, а кроме того, выйдет за принятые рамки оборонного бюджета, что будет угрожать другим сферам.
Ситуация в мире постоянно меняется, и страны сталкиваются с новыми вызовами, вступают в противостояние и т.д. Японская «Белая книга» отмечает все эти явления, но не предлагает кардинальных изменений Сил самообороны для борьбы с ними. По всей видимости, Япония в ближайшем будущем сохранит характерную военно-политическую позицию, и новые «Белые книги» вновь не будут серьезно отличаться от предыдущих.
Рябов Кирилл
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