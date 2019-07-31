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Японию запугивают "Красным атласом" СССР: "Там была информация, которой не обладали даже на местах"
31 июля 2019, 18:24 • 87 • Политика
Японское издание Zakzak опубликовало статью о советской карте капиталистических стран мира, которая отличалась поразительной точностью. "Там была информация, которой не обладали даже на местах", - пугает газета японских читателей.
Японию пугают "секретной" советской картой капиталистических стран мира, которая отличается поразительной точностью. Об этом пишет японское издание Zakzak со ссылкой на книгу "Красный атлас: Как Советский Союз втайне нанес на карту весь мир".
Сообщается, что СССР в тайне создал карту мира, на которую были нанесены все капиталистические страны. Отмечается, что атлас, безусловно, создавался для военных целей. Но при этом признаётся, что карту также использовали для контроля в области окружающей среды.
По его словам, карта капиталистических стран мира была засекречена на протяжении многих лет, а к её созданию приложило руку управление военных исследований Генштаба Советской армии. Атлас содержал около 2200 городов в таких странах, как США, Великобритания и многих других. И карта отличается беспрецедентной точностью.
Особо подчеркивается, что в "Красном атласе" была и Япония. В частности, там были карты районов Уэно и Синдзюку, датируемые 1966 годом.
Известие о карте подается под соусом "шпионских скандалов" 2018 года, когда США и Британия устроили охоту на "русских шпионов". Японское издание отмечает, что карты также являются инструментом в руках шпионов.
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