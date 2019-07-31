Японию запугивают "Красным атласом" СССР: "Там была информация, которой не обладали даже на местах"

Японию пугают "секретной" советской картой капиталистических стран мира, которая отличается поразительной точностью. Об этом пишет японское издание Zakzak со ссылкой на книгу "Красный атлас: Как Советский Союз втайне нанес на карту весь мир".

Сообщается, что СССР в тайне создал карту мира, на которую были нанесены все капиталистические страны. Отмечается, что атлас, безусловно, создавался для военных целей. Но при этом признаётся, что карту также использовали для контроля в области окружающей среды.

"Там была информация, которой не обладали даже на местах", - цитирует издание автора книги Александра Кента, который прибыл в Японию рекламировать свой бестселлер.

По его словам, карта капиталистических стран мира была засекречена на протяжении многих лет, а к её созданию приложило руку управление военных исследований Генштаба Советской армии. Атлас содержал около 2200 городов в таких странах, как США, Великобритания и многих других. И карта отличается беспрецедентной точностью.

Особо подчеркивается, что в "Красном атласе" была и Япония. В частности, там были карты районов Уэно и Синдзюку, датируемые 1966 годом.

Известие о карте подается под соусом "шпионских скандалов" 2018 года, когда США и Британия устроили охоту на "русских шпионов". Японское издание отмечает, что карты также являются инструментом в руках шпионов.