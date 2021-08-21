Японию заподозрили в маленькой подлости, принёсшей России большие проблемы

Экс-советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана Игорь Никулин рассказал о подозрении, которое пало на Японию в связи с информацией о разработке биологического оружия в этой стране. Он отметил, что остаётся открытой версия о том, что именно японцы в начале 30-х годов прошлого века забросили на территорию Советского Союза энцефалитного клеща. Жертвами этого мелкого насекомого стали десятки людей, счёт заражённым идёт на сотни, если не на тысячи.

Напомним, ранее ФСБ рассекретила документы из архива о разработке и испытаниях Японией биологического оружия. Подопытными становились русские военнопленные и похищенные с территории нашей страны граждане, попавшие в 731-й спецотряд Квантунской армии. Их подвергали жесточайшим, бесчеловечным пыткам, выжить при которых было невозможно.

Экс-советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана Игорь Никулин рассказал о ещё одном, связанном с Японией, эпизоде биологической атаки, больше напоминающей подлость в масштабах всей страны. По словам эксперта, всё ещё "остаётся открытой версия о том, что именно японцы в начале 30-х годов забросили на территорию Советского Союза энцефалитного клеща".

"Потому что даже первое название у него было "японский энцефалит", - продолжил свою мысль собеседник информагентства. - Потому что где-то в начале 30-х годов именно на территории советских воинских частей были вспышки этого заболевания".

А после клещ стал распространяться и по всей стране - дополз до Енисея, до Урала, а теперь его можно обнаружить почти на всей территории нашей страны. Маленькая подлость Токио, если подозрения в адрес Японии верны, обернулась для России большими проблемами.

Счёт заражённым идёт на сотни человек, если не на тысячи, а десятки укушенных энцефалитным клещом умерли (ведь только за 2019 год официально более 1,5 тысячи заболевших и 23 умерших - стоит думать, что за десятки прошедших с момента предполагаемого эпизода лет эти цифры стали в разы больше).

Никулин с сожалением отмечает, что "стопроцентных доказательств не было", однако подозрения в адрес японских военных были ещё в то время.

"Я же говорю, что даже это заболевание так и назвали "японский энцефалит" - вот это основной аргумент", - резюмировал собеседник ИА "Красная Весна".