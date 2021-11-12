Япония заявила о желании заключить мирный договор с Россией

Япония на официальном уровне заявила о желании заключить мирный договор с нашей страной и решить вопрос принадлежности Курильских островов. Об этом заявили в МИД Японии.

Токио намерен разрешить спор о принадлежности четырёх островов и в итоге заключить мирный договор с нашей страной. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил новый министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси:

Относительно мирного договора с Россией наше направление в том, чтобы, не перекладывая на плечи последующих поколений, решить вопрос принадлежности четырёх островов и заключить мирный договор, - такова позиция страны.

Работать министерство намерено в рамках ранее заключённых договорённостей, в том числе соглашений, подписанных в Сингапуре в 2018 году, пояснил чиновник.

Стоит отметить, что сказанное министром совершенно не стыкуется с прежними заявлениями его коллег. Причём провокационные тезисы звучали со стороны первых лиц.

Премьер Японии бросил вызов России

Переизбранный премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее подчеркнул, что Токио будет действовать более решительно в вопросах внешней политики.

В отношении Китая и России я намерен настаивать на том, на чём нужно настаивать, и проводить решительную внешнюю политику,

- сказал глава правительства.

Речь, по всей видимости, идёт о Курилах. Япония уже много лет пытается оспорить территориальную принадлежность четырёх островов Курильской гряды, которые отошли России по итогам Второй мировой войны. В Токио отказываются признавать суверенитет России над островами, называя эти земли "северными территориями".

Предшественники Кисиды - Ёсихидэ Суга и Синдзо Абэ - регулярно поднимали эту тему на переговорах с Россией. Москва поставила окончательную точку в данном вопросе летом прошлого года, когда были приняты поправки к Конституции. Одна из этих поправок запрещает любое отчуждение русских территорий.

Остаётся лишь добавить, что Курильские острова - основной спорный вопрос для Японии на пути заключения мирного договора.