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Япония заявила о желании заключить мирный договор с Россией
12 ноября 2021, 12:10 • 27 • Политика
Япония на официальном уровне заявила о желании заключить мирный договор с нашей страной и решить вопрос принадлежности Курильских островов. Об этом заявили в МИД Японии.
Токио намерен разрешить спор о принадлежности четырёх островов и в итоге заключить мирный договор с нашей страной. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил новый министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси:
Работать министерство намерено в рамках ранее заключённых договорённостей, в том числе соглашений, подписанных в Сингапуре в 2018 году, пояснил чиновник.
Стоит отметить, что сказанное министром совершенно не стыкуется с прежними заявлениями его коллег. Причём провокационные тезисы звучали со стороны первых лиц.
Премьер Японии бросил вызов России
Переизбранный премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее подчеркнул, что Токио будет действовать более решительно в вопросах внешней политики.
- сказал глава правительства.
Речь, по всей видимости, идёт о Курилах. Япония уже много лет пытается оспорить территориальную принадлежность четырёх островов Курильской гряды, которые отошли России по итогам Второй мировой войны. В Токио отказываются признавать суверенитет России над островами, называя эти земли "северными территориями".
Предшественники Кисиды - Ёсихидэ Суга и Синдзо Абэ - регулярно поднимали эту тему на переговорах с Россией. Москва поставила окончательную точку в данном вопросе летом прошлого года, когда были приняты поправки к Конституции. Одна из этих поправок запрещает любое отчуждение русских территорий.
Остаётся лишь добавить, что Курильские острова - основной спорный вопрос для Японии на пути заключения мирного договора.
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