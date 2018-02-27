Япония запустила ракету с уникальным спутником-шпионом

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Япония успешно запустила ракету с новейшим разведывательным спутником.

Стало известно, что японское космическое агентство JAXA сегодня успешно осуществило запуск ракеты-носителя Н2-А. Сообщается, что старт был произведен с космодрома в префектуре Кагосима. Трансляция его велась в прямом эфире на сайте агентства.

По плану ракета должна была вывести на орбиту новый разведывательный спутник IGS-Optical 6 производства компании Mitsubishi Electric. Отметим, что сам спутник является частью японской государственной программы запуска разведывательных спутников.

Их главная цель в том, чтобы обеспечивать независимость страны в получении спутниковой информации. Отметим, что благодаря специальным оптическим инструментам, которыми оснащен спутник-шпион, можно производить съемку Земли не только в ночное, но и в дневное время.