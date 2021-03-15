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Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами

15 марта 2021, 00:35  •  76 • Политика
Япония занервничала из-за ответа России на угрозу блокировки Курил. Прозрачный намёк сделали русские пилоты.
Японии грозят серьёзные неприятности в случае попытки заблокировать российский военно-морской флот и Курильские острова. Выводы сделали китайские эксперты на страницах Sohu, а эксклюзивным переводом поделились авторы "ПолитРоссии".
Дипломатический конфликт между Россией и Японией разгорелся с новой силой на фоне угроз японских партнёров, отмечают китайские эксперты. Собственно, угрозы состояли в призыве "отрезать Курильские острова от остальной части России" и "заблокировать подходы" для русского флота. Китайские аналитики считают, что этот план несёт в себе опасность не для России, а, скорее, для Японии.
Китайские эксперты настаивают, что Япония, проиграв во Второй мировой войне, потеряла право на Курильские острова.
"Вместо того чтобы продолжать бессмысленный спор за эти острова, японцы должны смириться и признать суверенитет России", - призывают авторы из Китая.
К тому же следует понимать, что России есть чем ответить Японии на угрозы. И намёком уже стали поднявшиеся в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95 МС ВКС России. В сопровождении истребителей они взяли курс на Японское море. Подобный намёк был понят, в Токио занервничали, считают китайские аналитики.

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