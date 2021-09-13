Япония высказала России протест из-за Ан-26

Японские дипломаты направили России протест из-за якобы дважды нарушившего воздушное пространство Японии самолёта Ан-26.

Информацию о том, что соответствующий протест был передан России по дипломатическим каналам, подтвердил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като во время пресс-конференции.

Он же заявил, что МИД Японии потребовал от Москвы "не допустить повторения" подобных инцидентов впредь. По утверждению Токио, наш самолёт Ан-26 якобы дважды ранее нарушил воздушное пространство Японии у острова Хоккайдо.

Като уточнил, что сейчас Токио анализирует произошедшее и пытается понять, для чего Ан-26 пошёл на нарушение. Напомним, о самом инциденте стало известно накануне со слов Минобороны Японии. Москва нарушение воздушного пространства не подтверждает.