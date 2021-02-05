Япония выразила протест из-за учений России на Курилах

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Москва проводит маневры со стрельбами с 5 по 12 февраля на острове Кунашир

МИД Японии возмутился военными учения ВС РФ на российском острове Кунашир и направило ноту протеста в Москву. В Россию такую реакцию Токио сочли необоснованной.

"Япония не перестает протестовать против такой деятельности России, заявляя при этом, что ее позиция в отношении "северных территорий" (Курильских островов – ред.) остается неизменной", – цитирует РИА "Новости" японское издание издание "Санкэй симбун".

В Токио связали "рост военной активности" России на Южных Курилах с приближающимся саммитом G20, который должен пройти в Осаке. И якобы таким образом Москва предупреждает Токио.

Ранее Россия довела до сведения японской стороны, что с 5 по 12 февраля наша армия проведет маневры со стрельбами на южном побережье одного из островов Курильской гряды.

Добавим, саммит "Большой двадцатки" в этом году запланирован на октябрь в итальянском Риме.

Напомним, в начале недели стало известно о намерениях Москвы в перспективе для защиты наших восточных островов перебросить на Курилы несколько истребителей пятого поколения Су-57. И эти планы также уже вызвали истерику у властей Японии.

