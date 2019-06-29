Япония вводит "спецмеру" для России - Синдзо Абэ

Широкий дипломатический шаг делает Токио в сторону Москвы. Подробности во время итоговой пресс-конференции после двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 озвучил премьер Японии Синдзо Абэ.

В частности, он сообщил о том, что уже с сентября этого года для некоторых категорий лиц Российской Федерации будет введён упрощённый визовый режим. Послабление в процедуре выдачи японских лиц коснутся бизнесменов и 465 студентов.

По словам Абэ, это "специальная мера для России". Он также пояснил, что она вводится "в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов" и для "дальнейшего поощрения двусторонних контактов".

Что касается студенческих виз, то тут Абэ особо обратил внимание на то, что учащиеся, молодёжь - это та основа, "на плечах которой - будущее двусторонних отношений".