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Япония вводит "спецмеру" для России - Синдзо Абэ

29 июня 2019, 16:09  •  13 • Политика
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 сообщил о том, что с сентября будет введён упрощённый визовый режим для наших бизнесменов и студентов. Сам японский премьер назвал это "спецмерой" для России.
Широкий дипломатический шаг делает Токио в сторону Москвы. Подробности во время итоговой пресс-конференции после двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 озвучил премьер Японии Синдзо Абэ.
В частности, он сообщил о том, что уже с сентября этого года для некоторых категорий лиц Российской Федерации будет введён упрощённый визовый режим. Послабление в процедуре выдачи японских лиц коснутся бизнесменов и 465 студентов.
По словам Абэ, это "специальная мера для России". Он также пояснил, что она вводится "в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов" и для "дальнейшего поощрения двусторонних контактов".
Что касается студенческих виз, то тут Абэ особо обратил внимание на то, что учащиеся, молодёжь - это та основа, "на плечах которой - будущее двусторонних отношений".

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