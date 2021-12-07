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Япония возмутилась налоговыми льготами в России

07 декабря 2021, 09:00  •  267 • Политика
В Японии вызвали возмущение налоговые льготы в России. Об этом высказался глава МИД Ёсимаса Хаяси.
Речь идёт о законопроекте, согласно которому налоговые льготы будут предоставлять новым организациям, зарегистрированным на южных островах Курильской гряды. По словам Хаяси, такая инициатива идёт вразрез с позицией Токио по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе.
Он заявил о том, что позиция Японии неоднократно озвучивалась России и заключается в "осуществлении совместной экономической деятельности без ущерба политической позиции обеих стран".
"Мы намерены продолжить строить конструктивный диалог с Россией по данному вопросу", - добавил глава МИД Японии.

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