|
Япония возмутилась налоговыми льготами в России
07 декабря 2021, 09:00 • 267 • Политика
В Японии вызвали возмущение налоговые льготы в России. Об этом высказался глава МИД Ёсимаса Хаяси.
Речь идёт о законопроекте, согласно которому налоговые льготы будут предоставлять новым организациям, зарегистрированным на южных островах Курильской гряды. По словам Хаяси, такая инициатива идёт вразрез с позицией Токио по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе.
Он заявил о том, что позиция Японии неоднократно озвучивалась России и заключается в "осуществлении совместной экономической деятельности без ущерба политической позиции обеих стран".
"Мы намерены продолжить строить конструктивный диалог с Россией по данному вопросу", - добавил глава МИД Японии.
Подпишитесь на нас
267
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 декабря 2021, 08:50
|
01 декабря 2021, 21:45
|
06 декабря 2021, 00:50
|
05 декабря 2021, 05:40
|
02 декабря 2021, 01:15
|
04 декабря 2021, 08:40
|
02 декабря 2021, 05:20