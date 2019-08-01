Япония вместо Турции. Чем привлекательна программа F-35 для союзников США • 108 • Аналитика









Программа F-35: история и преимущества

К идее создания единого многоцелевого истребителя в Соединенных Штатах Америки пришли более тридцати лет назад, в 1980-е годы, когда еще шла «Холодная война» и в Вашингтоне были озабочены модернизацией военной техники, используемой американской авиацией. И тут, как нельзя кстати, свершилось событие действительно глобального уровня – распался Советский Союз, а постсоветская Россия на некоторое время попала в орбиту американского влияния. В Москву зачастили американские политики и дипломаты, активизировали свою работу и спецслужбы.



В 1995 году, когда у власти в Российской Федерации находился Борис Николаевич Ельцин, американская компания Lockheed Martin сообщила о получении технологий от ОКБ имени Яковлева – прославленного советско-российского конструкторского бюро, разрабатывавшего истребители. Именно наработанный советскими конструкторами опыт был использован для дальнейших разработок по созданию американского многоцелевого истребителя.



В то же время не стоит приписывать американцам плагиат: несмотря на то, что в 1991-1997 гг. ОКБ Яковлева и Lockheed Martin тесно сотрудничали, многие компоненты, используемые в F-35, существенно отличаются. Так, еще в 1950-х гг. в США был изобретен механизм поворотного сопла, а в 1960-е он прошел испытания для создания сверхзвукового истребителя.



Непосредственными предшественниками программы JSF (Joint Strike Fighter), вследствие реализации которой и был разработан F-35, были программы Common Affordable Light Fighter (CALF) и Joint Advanced Strike Technology (JAST). Первый проект был запущен в 1992 г. и предусматривал создание общедоступного легкого истребителя, а второй проект был направлен на усовершенствования ударных возможностей авиации – его начали в 1993 году. Таким образом, к 1993-1994 гг. американское военное руководство окончательно определилось с необходимостью замены многоцелевых истребителей ВВС США единым и максимально унифицированным истребителем.







В 1995 году к программе присоединился ближайший военно-политический союзник США – Великобритания. Лондон внес 200 млн долларов в качестве взноса на проект, то есть 10% от его стоимости. Таким образом, программа приобрела наднациональный характер и превратилась в самую масштабную после окончания холодной войны программу в сфере перевооружения и модернизации боевой авиации. Более ни одна страна мира не предлагала подобной программы, так что в чем-то проект США и Великобритании можно было назвать уникальным. Например, только для нужд Военно-воздушных сил США предполагалось произвести более 2 тысяч новых самолетов.



В 2001 году был сделан окончательный выбор в пользу представленной компанией Lockheed Martin моделью Х-35. Она была признана по итогам проведенного конкурса более эффективной, чем ее основной конкурент – модель Х-32 от компании Boeing. Таким образом, для нужд военно-воздушных сил, морской авиации военно-морских сил и авиации морской пехоты создавался новый единообразный истребитель с возможностью вертикального и укороченного взлета и посадки. Новый истребитель должен был заменить F-16, A-10, F/A-18, AV-8B и британский Sea Harrier.К преимуществам модели, представленной компанией Lockheed Martin относился метод создания вертикальной тяги посредством использования особого подъемного вентилятора. Х-32 такого вентилятора был лишен.







По результатам испытаний было принято решение о разработке унифицированных истребителей-бомбардировщиков для нужд авиации стран НАТО для наземного и морского базирования. США и Великобритания вложили в программу 2,5 млрд долларов. К проекту подключились Италия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Турция, Канада и Австралия. На разработку и приобретение самолетов было решено потратить 233 млрд долларов, однако затем реализация программы значительно затянулась и, соответственно, возросла и стоимость ее реализации.



В конечном итоге расходы на обслуживание и модернизацию самолетов могут через полвека превысить один триллион долларов. Естественно, что при таких расходах США оказались заинтересованными в привлечении максимального количества своих союзников для участия в программе. Но после того, как Турция приобрела российские С-400, в Вашингтоне решили пренебречь даже турецкими деньгами, только бы сохранить политическое лицо в столь щекотливой ситуации.



Между тем, именно в Турции планировалось создать общеевропейский центр технического обслуживания и ремонта двигателей самолетов F-35, который бы обеспечивал потребности авиации всех стран – участниц Североатлантического альянса. Но ухудшение отношений между Анкарой и Вашингтоном поставило данный план под угрозу.



Экономические последствия программы



Следует отметить, что многие страны – участницы НАТО входили в программу скорее на вынужденных началах. Дело в том, что в современных условиях стоимость разработки и строительства самолетов нового поколения для большинства европейских государств стала уже непосильной. И единственным путем сохранения собственных авиаконструкторских школ стало лишь их присоединение к единому проекту, флагманами которого стали США и Великобритания.



Например, Италия на протяжении всей своей истории была одной из ключевых представительниц европейского авиастроения. В свое время итальянцы внесли большой вклад в воздухоплавание, в конструирование первых самолетов, и эти традиции в стране сохранялись весь ХХ век. Сейчас в Италии действует единственный за пределами Соединенных Штатов авиационный завод, где производят F-35. Он находится в Новаре, вблизи авиационной базы Камери на севере страны. Первый собранный за пределами США истребитель F-35 был выпущен на этом заводе в начале марта 2015 года и получил обозначение AL-1.



Итальянское руководство рассчитывало обеспечивать выпуск истребителей как для нужд ВВС Италии, так и для нужд ВВС Нидерландов, с которыми была достигнута соответствующая договоренность.







Что интересно, к программе F-35 изначально не стали присоединяться Израиль, Республика Корея и Япония. Что касается Израиля, то ему американское военное руководство не очень доверяло, однако он быстро получил в программе статус наблюдателя с правом голоса и начал получать первые F-35. Израильские военные эксперты, кстати, очень высоко оценивали и сам истребитель, и его технические характеристики, но затем в израильской прессе все же стали появляться и критические отклики о новом американском самолете.



Япония, в свою очередь, долгое время рассчитывала на то, что США будут поставлять для нужд ее авиации более мощный самолет F-22. Для американской стороны сдерживающим фактором было то, что Япония, с ее развитой высокотехнологичной промышленностью, неизбежно потребовала бы более серьезного уровня участия в программе для себя.



В декабре 2016 года президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость программы вышла из-под контроля, после чего и в Пентагоне заговорили о серьезных дефектах истребителя. В январе 2019 года издание «Блумберг» опубликовало материалы доклада Министерства обороны США, в которых рассказывалось о выявленных в результате многочисленных проверок критических проблемах новейшего истребителя. В частности, оказалось, что уже многие самолеты должны быть списаны, так как их высокотехнологичное покрытие быстро изнашивается и они становятся доступными для радаров противовоздушной обороны противника. В боевой обстановке такой дефект может носить фатальный характер. Передовые С-350 познакомят НАТО с горькой реальностью. Что для Турции обёртка, то для России шедевр



Придет ли в программу Япония вместо Турции?

До последнего времени Япония оставалась в статусе иностранного покупателя истребителей F-35, однако весной 2019 года неожиданно проявила большой интерес к повышению своего статуса в рамках данной программы. Этот интерес со стороны японского руководства удивительным образом совпал с нарастающим кризисом в американо-турецких отношениях и последовавшим за ним прекращением сотрудничества с Турцией по линии программы F-35.



Скандал вокруг поставок российских С-400 и американским ответом на эти поставки в виде исключения Турции из программы F-35 был лишь одним из следствий общего ухудшения отношений между Анкарой и Вашингтоном. Недовольные чрезмерными амбициями Реджепа Эрдогана, американцы попытались было указывать Турции, как ей вести себя на Ближнем Востоке, и получили следующий шаг в демонстрации своей независимости со стороны Анкары – Турция заказала С-400 и принципиально, даже под угрозой санкций, не пожелала отказаться от их приобретения.



Тогда США исключили Турцию из программы F-35 и прекратили подготовку турецких военнослужащих к полетам на этом истребителе, которая прежде была начата в Соединенных Штатах. Естественно, из Турции будет перенесен и центр обслуживания F-35. В Анкаре такое поведение США, разумеется, оценили очень негативно, назвав его подрывающим сами основы партнерства между странами. Кроме того, Реджеп Эрдоган обвинил Вашингтон в натуральном грабеже, так как Турция уже инвестировала значительные средства в программу и если она оказывается из нее исключенной, то встает вопрос о возмещении потраченных без должного результата денежных средств.



После появления в программе вакантного места о своем интересе к ней заявила Япония. Однако многие эксперты убеждены, что Соединенные Штаты откажут Стране восходящего солнца в повышении статуса в программе. И причиной для такого решения американской стороны станет именно наличие в Японии собственной высокоразвитой авиационной промышленности.







К тому же сейчас в Японии разрабатывают собственный самолет нового поколения — Х-2 Shinshin, опираясь на который Токио хочет создать новый собственный истребитель F-3. Если Япония войдет в программу F-35 в качестве полноценного производственного партнера, то создание собственно японского истребителя может значительно ускориться, так как японцы получат доступ ко многим технологическим секретам и дополнительные возможности.



Есть и еще один нюанс. У США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, кроме Японии, имеется и другой союзник – Южная Корея. Но для Южной Кореи США – союзник и заступник, а Япония – извечный экономический конкурент, с которым, кроме всего прочего, Корею связывает очень длительная и неприятная совместная история, полная исторических обид на островного соседа. Так что если Япония вошла бы в программу F-35 на правах полноценного участника, не исключено, что с аналогичной просьбой выступила бы и южнокорейская сторона. Но такое развитие сюжета явно не входит в интересы Соединенных Штатов.



Таким образом, участие в программе F-35 представляет большой интерес для стран, обладающих собственным высоким потенциалом в сфере технологий авиационной промышленности. Для них сотрудничество с США в производстве новейших истребителей является еще одним инструментом для развития своей авиационной промышленности, в том числе и для ускорения собственных разработок в сфере истребительной авиации. Американская программа многоцелевого истребителя F-35 в последнее время привлекла внимание мировых СМИ — и прежде всего из-за крупного политического скандала, разразившегося вслед за закупкой Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. В ответ Вашингтон отказал Анкаре в продаже F-35. Зато к программе захотела присоединиться Япония. Чем же так привлекателен новый американский истребитель?К идее создания единого многоцелевого истребителя в Соединенных Штатах Америки пришли более тридцати лет назад, в 1980-е годы, когда еще шла «Холодная война» и в Вашингтоне были озабочены модернизацией военной техники, используемой американской авиацией. И тут, как нельзя кстати, свершилось событие действительно глобального уровня – распался Советский Союз, а постсоветская Россия на некоторое время попала в орбиту американского влияния. В Москву зачастили американские политики и дипломаты, активизировали свою работу и спецслужбы.В 1995 году, когда у власти в Российской Федерации находился Борис Николаевич Ельцин, американская компания Lockheed Martin сообщила о получении технологий от ОКБ имени Яковлева – прославленного советско-российского конструкторского бюро, разрабатывавшего истребители. Именно наработанный советскими конструкторами опыт был использован для дальнейших разработок по созданию американского многоцелевого истребителя.В то же время не стоит приписывать американцам плагиат: несмотря на то, что в 1991-1997 гг. ОКБ Яковлева и Lockheed Martin тесно сотрудничали, многие компоненты, используемые в F-35, существенно отличаются. Так, еще в 1950-х гг. в США был изобретен механизм поворотного сопла, а в 1960-е он прошел испытания для создания сверхзвукового истребителя.Непосредственными предшественниками программы JSF (Joint Strike Fighter), вследствие реализации которой и был разработан F-35, были программы Common Affordable Light Fighter (CALF) и Joint Advanced Strike Technology (JAST). Первый проект был запущен в 1992 г. и предусматривал создание общедоступного легкого истребителя, а второй проект был направлен на усовершенствования ударных возможностей авиации – его начали в 1993 году. Таким образом, к 1993-1994 гг. американское военное руководство окончательно определилось с необходимостью замены многоцелевых истребителей ВВС США единым и максимально унифицированным истребителем.В 1995 году к программе присоединился ближайший военно-политический союзник США – Великобритания. Лондон внес 200 млн долларов в качестве взноса на проект, то есть 10% от его стоимости. Таким образом, программа приобрела наднациональный характер и превратилась в самую масштабную после окончания холодной войны программу в сфере перевооружения и модернизации боевой авиации. Более ни одна страна мира не предлагала подобной программы, так что в чем-то проект США и Великобритании можно было назвать уникальным. Например, только для нужд Военно-воздушных сил США предполагалось произвести более 2 тысяч новых самолетов.В 2001 году был сделан окончательный выбор в пользу представленной компанией Lockheed Martin моделью Х-35. Она была признана по итогам проведенного конкурса более эффективной, чем ее основной конкурент – модель Х-32 от компании Boeing. Таким образом, для нужд военно-воздушных сил, морской авиации военно-морских сил и авиации морской пехоты создавался новый единообразный истребитель с возможностью вертикального и укороченного взлета и посадки. Новый истребитель должен был заменить F-16, A-10, F/A-18, AV-8B и британский Sea Harrier.К преимуществам модели, представленной компанией Lockheed Martin относился метод создания вертикальной тяги посредством использования особого подъемного вентилятора. Х-32 такого вентилятора был лишен.По результатам испытаний было принято решение о разработке унифицированных истребителей-бомбардировщиков для нужд авиации стран НАТО для наземного и морского базирования. США и Великобритания вложили в программу 2,5 млрд долларов. К проекту подключились Италия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Турция, Канада и Австралия. На разработку и приобретение самолетов было решено потратить 233 млрд долларов, однако затем реализация программы значительно затянулась и, соответственно, возросла и стоимость ее реализации.В конечном итоге расходы на обслуживание и модернизацию самолетов могут через полвека превысить один триллион долларов. Естественно, что при таких расходах США оказались заинтересованными в привлечении максимального количества своих союзников для участия в программе. Но после того, как Турция приобрела российские С-400, в Вашингтоне решили пренебречь даже турецкими деньгами, только бы сохранить политическое лицо в столь щекотливой ситуации.Между тем, именно в Турции планировалось создать общеевропейский центр технического обслуживания и ремонта двигателей самолетов F-35, который бы обеспечивал потребности авиации всех стран – участниц Североатлантического альянса. Но ухудшение отношений между Анкарой и Вашингтоном поставило данный план под угрозу.Следует отметить, что многие страны – участницы НАТО входили в программу скорее на вынужденных началах. Дело в том, что в современных условиях стоимость разработки и строительства самолетов нового поколения для большинства европейских государств стала уже непосильной. И единственным путем сохранения собственных авиаконструкторских школ стало лишь их присоединение к единому проекту, флагманами которого стали США и Великобритания.Например, Италия на протяжении всей своей истории была одной из ключевых представительниц европейского авиастроения. В свое время итальянцы внесли большой вклад в воздухоплавание, в конструирование первых самолетов, и эти традиции в стране сохранялись весь ХХ век. Сейчас в Италии действует единственный за пределами Соединенных Штатов авиационный завод, где производят F-35. Он находится в Новаре, вблизи авиационной базы Камери на севере страны. Первый собранный за пределами США истребитель F-35 был выпущен на этом заводе в начале марта 2015 года и получил обозначение AL-1.Итальянское руководство рассчитывало обеспечивать выпуск истребителей как для нужд ВВС Италии, так и для нужд ВВС Нидерландов, с которыми была достигнута соответствующая договоренность.Что интересно, к программе F-35 изначально не стали присоединяться Израиль, Республика Корея и Япония. Что касается Израиля, то ему американское военное руководство не очень доверяло, однако он быстро получил в программе статус наблюдателя с правом голоса и начал получать первые F-35. Израильские военные эксперты, кстати, очень высоко оценивали и сам истребитель, и его технические характеристики, но затем в израильской прессе все же стали появляться и критические отклики о новом американском самолете.Япония, в свою очередь, долгое время рассчитывала на то, что США будут поставлять для нужд ее авиации более мощный самолет F-22. Для американской стороны сдерживающим фактором было то, что Япония, с ее развитой высокотехнологичной промышленностью, неизбежно потребовала бы более серьезного уровня участия в программе для себя.В декабре 2016 года президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость программы вышла из-под контроля, после чего и в Пентагоне заговорили о серьезных дефектах истребителя. В январе 2019 года издание «Блумберг» опубликовало материалы доклада Министерства обороны США, в которых рассказывалось о выявленных в результате многочисленных проверок критических проблемах новейшего истребителя. В частности, оказалось, что уже многие самолеты должны быть списаны, так как их высокотехнологичное покрытие быстро изнашивается и они становятся доступными для радаров противовоздушной обороны противника. В боевой обстановке такой дефект может носить фатальный характер.До последнего времени Япония оставалась в статусе иностранного покупателя истребителей F-35, однако весной 2019 года неожиданно проявила большой интерес к повышению своего статуса в рамках данной программы. Этот интерес со стороны японского руководства удивительным образом совпал с нарастающим кризисом в американо-турецких отношениях и последовавшим за ним прекращением сотрудничества с Турцией по линии программы F-35.Скандал вокруг поставок российских С-400 и американским ответом на эти поставки в виде исключения Турции из программы F-35 был лишь одним из следствий общего ухудшения отношений между Анкарой и Вашингтоном. Недовольные чрезмерными амбициями Реджепа Эрдогана, американцы попытались было указывать Турции, как ей вести себя на Ближнем Востоке, и получили следующий шаг в демонстрации своей независимости со стороны Анкары – Турция заказала С-400 и принципиально, даже под угрозой санкций, не пожелала отказаться от их приобретения.Тогда США исключили Турцию из программы F-35 и прекратили подготовку турецких военнослужащих к полетам на этом истребителе, которая прежде была начата в Соединенных Штатах. Естественно, из Турции будет перенесен и центр обслуживания F-35. В Анкаре такое поведение США, разумеется, оценили очень негативно, назвав его подрывающим сами основы партнерства между странами. Кроме того, Реджеп Эрдоган обвинил Вашингтон в натуральном грабеже, так как Турция уже инвестировала значительные средства в программу и если она оказывается из нее исключенной, то встает вопрос о возмещении потраченных без должного результата денежных средств.После появления в программе вакантного места о своем интересе к ней заявила Япония. Однако многие эксперты убеждены, что Соединенные Штаты откажут Стране восходящего солнца в повышении статуса в программе. И причиной для такого решения американской стороны станет именно наличие в Японии собственной высокоразвитой авиационной промышленности.К тому же сейчас в Японии разрабатывают собственный самолет нового поколения — Х-2 Shinshin, опираясь на который Токио хочет создать новый собственный истребитель F-3. Если Япония войдет в программу F-35 в качестве полноценного производственного партнера, то создание собственно японского истребителя может значительно ускориться, так как японцы получат доступ ко многим технологическим секретам и дополнительные возможности.Есть и еще один нюанс. У США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, кроме Японии, имеется и другой союзник – Южная Корея. Но для Южной Кореи США – союзник и заступник, а Япония – извечный экономический конкурент, с которым, кроме всего прочего, Корею связывает очень длительная и неприятная совместная история, полная исторических обид на островного соседа. Так что если Япония вошла бы в программу F-35 на правах полноценного участника, не исключено, что с аналогичной просьбой выступила бы и южнокорейская сторона. Но такое развитие сюжета явно не входит в интересы Соединенных Штатов.Таким образом, участие в программе F-35 представляет большой интерес для стран, обладающих собственным высоким потенциалом в сфере технологий авиационной промышленности. Для них сотрудничество с США в производстве новейших истребителей является еще одним инструментом для развития своей авиационной промышленности, в том числе и для ускорения собственных разработок в сфере истребительной авиации. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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