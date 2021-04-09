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Япония виртуально "вернула" себе Курилы

09 апреля 2021, 20:15  •  81 • Политика
Шикотан. Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Токио пытается навязать ложные исторические факты подрастающему поколению
Власти Японии устроили новую провокацию в отношении российской Курильской гряды. На этот раз правительство страны выпустило требование к новым школьным учебникам для старшеклассников по истории, географии и обществознанию, в которых Южные Курилы должны признаваться "исконно японскими землями".
Об этом сегодня сообщила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга. Дипломат отметила, что в Москве обратили внимание на новую инициативу Токио. Данный шаг руководства нашего дальневосточного соседа неизбежно скажется на двусторонних отношениях, предупредила Захарова.
"Вызывает сожаление, что японское правительство внушает молодому поколению ложные стереотипы, противоречащие исторической правде и итогам Второй мировой войны, и тем самым раздувают кампанию безосновательных территориальных притязаний к нашей стране", – цитирует "ПолитНавигатор" представителя отечественной дипломатии.
Захарова подчеркнула, что суверенитет России над Курилами неоспорим, действия Токио в российском обществе вызывают глубокое возмущение, что может отрицательно сказаться над отношениями между нашими странами.
Напомним, в начале этой недели глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о масштабных проверках боеготовности Вооруженных сил, в том числе на Курильских островах.
Еще ранее китайское издание Sohu вышло с материалом, в котором говорилось, что, в случае военной агрессии США и Японии против России в отношении Курил, Пекин встанет на сторону Москвы.

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