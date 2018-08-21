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«Япония в восторге»: Трамп намекнул на возможность новой встречи с маршалом Кимом

21 августа 2018, 04:09  •  20 • Политика
Президент США Дональд Трамп не исключил, что во второй раз может провести личную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Дональд Трамп заявил, что готов во второй раз встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. При этом хозяин Белого дома не стал уточнять каких-либо дат, когда новая встреча может состояться.
В интервью агентству Reuters Трамп лишь сказал, что он, «скорее всего», встретился бы с маршалом Кимом снова.
При этом Трамп намекнул, что именно первый личный разговор глав США и Северной Кореи помог остановить ядерные испытания КНДР. Особую заслугу Трамп в разрешении этого вопроса приписал самому себе.
«Я остановил ракетные испытания. Япония в восторге. Что произойдет дальше? Кто знает?» - сказал он.
Отметим, что ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын раскритиковал введенные против его страны санкции. В частности, политик назвал ограничения разбойническими. Он заявил, что «враждебные силы» пытаются «задушить» северокорейскую нацию, вводя такие меры.
Напомним, что международные санкции были наложены на КНДР с подачи США. Причиной стали ракетная и ядерная программы Северной Кореи, которые страна успешно завершила. После переговоров между лидерами США и КНДР обе программы были заморожены, однако санкции так и не были сняты.

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