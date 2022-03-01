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Япония ужесточила санкции: В "чёрном списке" президент и два министра
01 марта 2022, 05:05 • 147 • Политика
Япония ужесточила санкции в отношении России. В "чёрном списке" оказались президент Владимир Путин и два министра, тесно связанные с текущей геополитической ситуацией.
Министерство иностранных дел в Японии сообщило о персональных санкциях, которые вводятся в отношении президента России Владимира Путина, глав Минобороны и МИДа Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. Кроме того, в "чёрный список" внесены ещё три представителя русского правительства.
Японское внешнеполитическое ведомство отметило, что санкции введены также против 49 организаций из России. Среди попавших под ограничения ГРУ, ФСБ, "Ростех", "МиГ", "Сухой" и другие.
Ранее уже сообщалось о новых санкциях Японии против России. Они касались заморозки банковских активов, приостановки выдачи виз русским, а также ограничений на экспорт товаров, связанных с военной сферой.
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