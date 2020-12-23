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Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадлежит небо

23 декабря 2020, 00:40  •  130 • Политика
Истребитель Су-30 поднимался на перехват самолёта ВВС Японии. Патрульный самолёт OP-3C шёл в направлении российской границы, но был поставлен на место.
Япония устроила провокацию у воздушных границ России. Истребитель Су-30 перехватил на подлёте японский патрульный самолёт OP-3C. Подробности происшествия рассказали в Национальном центре управления обороной.
Сообщается, что инцидент произошёл над нейтральными водами Японского и Охотского морей. Патрульный самолёт OP-3C ВВС Японии двигался в направлении российской госграницы. На перехват был поднят истребитель Су-30. Он проследил за тем, чтобы нарушения государственной границы России не произошло.
Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства,
- подчеркнули в Минобороны.
Напомним, что в последние годы активность стран НАТО вокруг границ России резко возросла. Только за последний год кораблям и самолётам России приходилось неоднократно пресекать нарушения госграницы.
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