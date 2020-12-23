Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадлежит небо

Япония устроила провокацию у воздушных границ России. Истребитель Су-30 перехватил на подлёте японский патрульный самолёт OP-3C. Подробности происшествия рассказали в Национальном центре управления обороной.

Сообщается, что инцидент произошёл над нейтральными водами Японского и Охотского морей. Патрульный самолёт OP-3C ВВС Японии двигался в направлении российской госграницы. На перехват был поднят истребитель Су-30. Он проследил за тем, чтобы нарушения государственной границы России не произошло.

Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства,

- подчеркнули в Минобороны.

Напомним, что в последние годы активность стран НАТО вокруг границ России резко возросла. Только за последний год кораблям и самолётам России приходилось неоднократно пресекать нарушения госграницы.