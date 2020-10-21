Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, кото...
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страшное унижение: США прямо заявляют, что Украина — это их колония
Главная / Политика

Япония усомнилась в попытках России сорвать Олимпиаду в Токио

21 октября 2020, 11:55  •  91 • Политика
Фото: Du Xiaoyi/Xinhua/www.globallookpress.com
Никаких сбоев и кибератак замечено не было
Обвинения Лондона в адрес Москвы, что ее спецслужбы пытаются помешать проведению Олимпиады в Токио, вызвали недоумение у японской стороны. Местный олимпийский комитет и силы безопасности уверяют: никаких помех и даже попыток кибервзломов не было, и требуют объяснений от британцев.
На днях правительство Великобритании заявило, что военная разведка РФ осуществляла хакерские атаки против структур, причастных к проведению Олимпиады в Токио: комитета ОИ, телеканалов, спонсоров, компаний-снабженцев и т.п. Дескать, это месть за то, что из-за допинг-скандала российскую сборную не допустили до Игр в Пхенчхане в 2018 году.
Кстати, Олимпиаде в Южной Корее спецслужбы РФ, дескать, тоже пытались помешать, об этом сообщили в США. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб уже выступил с осуждением "циничных" действий России. Однако в Токио утверждают, что никаких атак на олимпийские структуры не было:
"Никаких случаев нанесения ущерба киберструктурам Олимпиады или возникновения заметных помех не возникало",
- приводит NHK заявление Оргкомитета Токийской Олимпиады и Паралимпиады. В японском правительстве также заявили, что им ничего не известно о подобных кибератаках, и они ждут более детальных сообщений из Великобритании.
В Москве все обвинения опровергли.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил США заключить "пакт о ненападении" в киберпространстве.
Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 г., но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
21 октября 2020, 04:35
Эпоха либеральной гегемонии США закончилась. Сверхдержава-мошенник отказалась от демократии - FA
21 октября 2020, 00:55
"Скоро приказы будут звучать от новой власти": Тихановская поставила ультиматум силовикам
21 октября 2020, 04:35
Если он победит на выборах - рынку нефти грозит крах: Эксперт назвал худший исход выборов в США
21 октября 2020, 10:05
"Отпусти меня!": муж Тихановской устроил истерику после внезапного визита Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства ба...
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
21 октября 2020, 00:55
Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко
21 октября 2020, 04:35
Эпоха либеральной гегемонии США закончилась. Сверхдержава-мошенник отказалась от демо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2020, 13:20
"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, которое лучше не смотреть
14 октября 2020, 20:20
Украинские СМИ: Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым
17 октября 2020, 20:45
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже вытолкали
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
16 октября 2020, 20:00
Европа переполошилась вслед за Австралией: Запад умоляет Россию вернуться в группу по MH17
18 октября 2020, 17:00
"Смею всех заверить": Кадыров без прикрас прояснил историю с обезглавливанием учителя во Франции
15 октября 2020, 03:40
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят общаться с русскими
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.