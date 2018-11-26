Япония уходит от ответа по военным базам США на Курилах: Премьер и глава МИД отказались отвечать на вопрос

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время прений в нижней палате парламента не стал отвечать на вопрос о том, будут ли военные базы США размещаться на Курильских островах, если Россия передаст их Токио. И переадресовал вопрос главе МИД Таро Коно. Но и он отказался отвечать на поставленный вопрос, «воздержавшись от любых комментариев».

Таро Коно подчеркнул, что «в настоящий момент продолжаются российско-японские переговоры». Поэтому не только от комментариев, но и от «обозначений позиций правительства Японии вне рамок этих переговоров» он предпочитает пока воздерживаться.

Такой ответ присутствующих на заседании парламентариев явно разочаровал. В ответ министр иностранных дел услышал гул возмущенных голосов.

Впрочем, не только о размещении американских военных баз вне переговоров с Москвой предпочитают умалчивать в Токио.

Тот же самый ответ от Таро Коно в нижней палате парламента услышали и на вопрос о принадлежности Курильских островов - «являются ли они незаконно оккупированными Россией», на взгляд правительства.

Ответ министра был столь же дипломатичен, как и в случае с американскими базами, что тоже вызвало возмущение в рядах парламентариев.