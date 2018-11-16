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«Япония торгует воздухом, пытаясь поменять территории на мирный договор» - эксперт

16 ноября 2018, 22:24  •  29 • Политика
Политолог Михаил Ремизов прокомментировал состаявшуюся встречу в Сингапуре президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов прокомментировал состоявшуюся встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая прошла в Сингапуре. С точки зрения эксперта, мирный договор больше нужен самой Японии. Однако аргументов для того, чтобы убедить Россию его подписать, тем более в обмен на территории, у Японии сейчас нет.
Политолог напомнил, что де-факто отсутствие договора никак не мешает взаимоотношениям двух стран. А размен по формуле «договор в обмен на территории», который предлагает Япония, «напоминает торговлю воздухом».
Япония не станет инвестировать в Россию более того, чем она делает это сейчас. «Передача Россией островов Японии не станет толчком для экономического развития зауральских территорий и прологом к российскому варианту Клондайка», передает слова политолога «Федеральное агентство новостей».
«Я не вижу мотивов, которые побудили бы сейчас Россию передать острова Японии. Я вижу лишь мотивы, которые побуждают Россию вести переговоры. В конце концов, дипломатия — это не только искусство скрывать свои мысли за большим количеством слов, но и искусство поддерживать длительные процессы, которые ни при каких условиях не должны привести к реальным результатам. На мой взгляд, именно такая задача сейчас и должна решаться Москвой в ходе переговоров с Токио по «проблеме северных территорий», - говорит Ремизов.

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