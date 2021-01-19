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Япония сделала заявление по Курилам на фоне новой милитаризации – эксперт

19 января 2021, 14:30  •  48 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Призывы к решению проблемы спорных островов не означают стремления к миру
Территориальные претензии Токио звучат на фоне его курса на милитаризацию и сближения с Вашингтоном. На это указал военный эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.
Накануне премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что в вопросе Курил пора ставить точку. Он также отметил, что Токио заинтересован в заключении мирного договора с Москвой, при этом союзнические отношения с Вашингтоном назвал основой японской внешней политики.
Учитывая взятый Японией курс на милитаризацию, ее территориальные притязания к соседям являются вызовом для всего мира, считает эксперт.
"Япония после распада СССР проводит активную и агрессивную политику в дипломатическом и информационном пространстве, пытаясь спровоцировать процесс какого-либо изменения статуса территории Курильских островов с конечной целью заполучить их",
– приводит РИА ФАН слова Простакова. Он отметил, что японские власти порой пытаются давать обещания, которые заведомо не могут исполнить, учитывая их подчиненный статус по отношению к США. Более того, принятые поправки к Конституции РФ прямо запрещают отчуждение территорий. Поэтому любые переговоры о статусе Курил с японской стороной ни к чему не приведут.
Аналогичное мнение на днях высказали китайские аналитики.
Ранее в РФ жестко отреагировали на решение США считать жителей Курильских островов японскими подданными.

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