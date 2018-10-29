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Япония сделает собственный истребитель пятого поколения на базе F-22
29 октября 2018, 09:09 • 49 • Политика
Министерство обороны Японии изучает проект разработки истребителя-бомбардировщика нового поколения совместно с американской корпорацией Lockheed Martin («Локхид Мартин»).
Минобороны Японии совместно с американской корпорацией Lockheed Martin изучает проект разработки истребителя-бомбардировщика нового поколения. Об этом в понедельник сообщает газета Mainichi Shimbun.
За основу разработки будет взят существующий американский боевой самолет пятого поколения F-22. Для этого его, кроме прочего, оснастят двигателем японской разработки.
В прошлые годы Япония уже предпринимала попытку закупить у США F-22, однако соглашение было сорвано Конгрессом США, испугавшимся утечки американских военных секретов. Кроме того, в 2009 году производство F-22 было прекращено вследствие их слишком высокой стоимости.
Токио собирается закупить истребители-бомбардировщики нового поколения, чтобы заменить устаревшие самолеты собственной разработки. На этот проект кабмин Японии готов израсходовать около 6 триллионов иен (или более $53 миллиардов).
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