Япония сделает собственный истребитель пятого поколения на базе F-22

Минобороны Японии совместно с американской корпорацией Lockheed Martin изучает проект разработки истребителя-бомбардировщика нового поколения. Об этом в понедельник сообщает газета Mainichi Shimbun.

За основу разработки будет взят существующий американский боевой самолет пятого поколения F-22. Для этого его, кроме прочего, оснастят двигателем японской разработки.

В прошлые годы Япония уже предпринимала попытку закупить у США F-22, однако соглашение было сорвано Конгрессом США, испугавшимся утечки американских военных секретов. Кроме того, в 2009 году производство F-22 было прекращено вследствие их слишком высокой стоимости.

Токио собирается закупить истребители-бомбардировщики нового поколения, чтобы заменить устаревшие самолеты собственной разработки. На этот проект кабмин Японии готов израсходовать около 6 триллионов иен (или более $53 миллиардов).