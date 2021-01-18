Япония решила поставить точку в вопросе о Курилах

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Мирный договор с Москвой Токио также готов заключить в ближайшее время

Япония заинтересована в партнерских отношениях с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга в понедельник, 18 января, выступая в парламенте.

Он призвал не затягивать с решением проблемы Курильских островов.

"Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям. В нем необходимо поставить окончательную точку",

– указал Суга. Он сообщил о намерении правительства Японии продолжить переговоры с Россией, "опираясь на прежние двусторонние договоренности". По его словам, Токио заинтересован в развитии всего комплекса отношений с Москвой, включая заключение мирного договора, передает телеканал "360".

Япония претендует на российские острова Южно-Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, считая их своими "северными территориями". С решением этого вопроса Токио связывает подписание мирного договора между РФ и Японией, который не был заключен после Второй мировой войны, когда Токио был признан международным сообществом проигравшей стороной.

Ранее Суга заявил, что предупредил российского лидера Владимира Путина о намерении жестко отстаивать права Японии на Курилы.