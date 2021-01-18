|
Япония решила поставить точку в вопросе о Курилах
18 января 2021, 11:55 • 149 • Политика
Мирный договор с Москвой Токио также готов заключить в ближайшее время
Япония заинтересована в партнерских отношениях с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга в понедельник, 18 января, выступая в парламенте.
Он призвал не затягивать с решением проблемы Курильских островов.
"Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям. В нем необходимо поставить окончательную точку",
– указал Суга. Он сообщил о намерении правительства Японии продолжить переговоры с Россией, "опираясь на прежние двусторонние договоренности". По его словам, Токио заинтересован в развитии всего комплекса отношений с Москвой, включая заключение мирного договора, передает телеканал "360".
Япония претендует на российские острова Южно-Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, считая их своими "северными территориями". С решением этого вопроса Токио связывает подписание мирного договора между РФ и Японией, который не был заключен после Второй мировой войны, когда Токио был признан международным сообществом проигравшей стороной.
Ранее Суга заявил, что предупредил российского лидера Владимира Путина о намерении жестко отстаивать права Японии на Курилы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
149
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 января 2021, 01:35
|
14 января 2021, 09:50
|
13 января 2021, 13:40
|
13 января 2021, 17:20
|
17 января 2021, 16:40
|
15 января 2021, 00:30
|
16 января 2021, 04:00