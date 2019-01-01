Япония рассчитывает получить от России Курильские острова вместе с жителями, рассказал Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в новогоднем обращении рассказал, что рассчитывает получить от России курильские острова вместе с жителями, причём по их согласию. Он пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своём новогоднем выступлении в эфире телеканала "Асахи" заявил, что передача Курильских островов должна проходить с учётом пожеланий их жителей.

По мнению Абэ, российское население спорных островов должно согласиться со сменой статуса территории. Он пообещал, что жителей не будут выселять с Курил, когда они окажутся под юрисдикцией Японии.

В своём новогоднем обращении к нации Абэ также пообещал активизировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным для заключения мирного договора. Он называл нынешний момент переломным.

Напомним, ранее в Токио выражали надежду на январскую встречу Абэ и Путина. При этом в поздравлении, которое российский лидер направил в честь Нового года японскому премьеру, говорилось о продолжении конструктивного диалога.

Перевод выступления Абэ в эфире "Асахи" приводит ТАСС.