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Япония рассчитывает получить от России Курильские острова вместе с жителями, рассказал Синдзо Абэ

01 января 2019, 17:09  •  96 • Политика
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в новогоднем обращении рассказал, что рассчитывает получить от России курильские острова вместе с жителями, причём по их согласию. Он пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своём новогоднем выступлении в эфире телеканала "Асахи" заявил, что передача Курильских островов должна проходить с учётом пожеланий их жителей.
По мнению Абэ, российское население спорных островов должно согласиться со сменой статуса территории. Он пообещал, что жителей не будут выселять с Курил, когда они окажутся под юрисдикцией Японии.
В своём новогоднем обращении к нации Абэ также пообещал активизировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным для заключения мирного договора. Он называл нынешний момент переломным.
Напомним, ранее в Токио выражали надежду на январскую встречу Абэ и Путина. При этом в поздравлении, которое российский лидер направил в честь Нового года японскому премьеру, говорилось о продолжении конструктивного диалога.
Перевод выступления Абэ в эфире "Асахи" приводит ТАСС.

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