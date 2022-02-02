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Япония "особо обеспокоилась" Украиной: Вашингтон и Токио обсудили два "тревожных" вопроса

02 февраля 2022, 06:55  •  160 • Политика
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор в ходе которого обсудили два вопроса, которые наиболее "вызывают тревогу" двух стран. По итогам беседы двух чиновников в Японии заявили, что "особо обеспокоены" ситуацией вокруг Украины.
В частности, Хаяси и Блинкен обсудили вопрос ядерной и ракетной программы Северной Кореи, в том числе пуска баллистической ракеты 30 января. Стороны выразили единое мнение о том, что подобные действия "несут угрозу миру и стабильности Японии, региона и всего международного сообщества".
Они также договорились находиться в тесной координации в вопросах договорились о тесной координации между Японией, США и Южной Кореей с целью полной денуклеаризации Северной Кореи.
Также стороны обсудили по телефону украинский вопрос. Как сообщили в пресс-релизе японского МИД по итогам разговора, стороны "продолжают отслеживать с особой обеспокоенностью наращивание военного потенциала России в регионах на границе с Украиной".
Они также подтвердили "поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины" и намерение тесно сотрудничать по данному вопросу.

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