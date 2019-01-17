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Япония протестует из-за проверки российскими пограничниками рыбаков у Курильских островов
17 января 2019, 13:39 • 200 • Политика
Япония выразила протест в связи с проверкой своих рыбаков российскими пограничниками у Курильских островов. Правда, версия МИД расходится с тем, что ранее писали в японских же СМИ.
Токио протестует в связи с решением Москвы проверить два японских судна. Не понравились соседям действия пограничников по отношению к рыбакам, ловившим рыбу в районе южных Курил. С заявлением выступили представители Министерства иностранных дел Японии.
В агентстве Киодо ранее писали, что инцидент произошел 7 января. Документы у команд рыболовецких судов пограничники проверили в районе острова Кунашир. Кроме того, японцев просили заплатить штраф по фактам выявленных нарушений. Правда, в заявлении МИД информация оказалась уточненной. Сообщается, что пограничники не требовали заплатить штраф, а лишь указали на нарушения. После чего японские рыбаки были отпущены, правда, для начала их сопроводили в порт на Кунашире. В министерстве действия российских пограничников назвали неприемлемыми.
Дело в том, что по соглашению от 21 февраля 1998 года, японские суда могут ловить рыбу в районе южных Курил по выделенной квоте за определенную плату. Добавим, территориальный конфликт с Японией не разрешен, поскольку Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, аргументирует собственную позицию тем, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над этими территориями не подлежит сомнению. Ранее российские представители прямо заявили, что статус Курильских островов пересмотрен не будет.
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