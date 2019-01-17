Япония протестует из-за проверки российскими пограничниками рыбаков у Курильских островов

Япония выразила протест в связи с проверкой своих рыбаков российскими пограничниками у Курильских островов. Правда, версия МИД расходится с тем, что ранее писали в японских же СМИ.

Токио протестует в связи с решением Москвы проверить два японских судна. Не понравились соседям действия пограничников по отношению к рыбакам, ловившим рыбу в районе южных Курил. С заявлением выступили представители Министерства иностранных дел Японии.

В агентстве Киодо ранее писали, что инцидент произошел 7 января. Документы у команд рыболовецких судов пограничники проверили в районе острова Кунашир. Кроме того, японцев просили заплатить штраф по фактам выявленных нарушений. Правда, в заявлении МИД информация оказалась уточненной. Сообщается, что пограничники не требовали заплатить штраф, а лишь указали на нарушения. После чего японские рыбаки были отпущены, правда, для начала их сопроводили в порт на Кунашире. В министерстве действия российских пограничников назвали неприемлемыми.