Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Собчак cделала ошибку, приехав в Киев
США начинают новую гонку вооружений: чем это опасно для России? Вечер с Соловьев...
Путин подпишет в Сербии документы по исследованию космоса и железным дорогам
"Кто в Неньке жил, тот в цирке не смеется": В Сети выбирают подпись к ...
Главная / Политика

Япония протестует из-за проверки российскими пограничниками рыбаков у Курильских островов

17 января 2019, 13:39  •  200 • Политика
Япония выразила протест в связи с проверкой своих рыбаков российскими пограничниками у Курильских островов. Правда, версия МИД расходится с тем, что ранее писали в японских же СМИ.
Токио протестует в связи с решением Москвы проверить два японских судна. Не понравились соседям действия пограничников по отношению к рыбакам, ловившим рыбу в районе южных Курил. С заявлением выступили представители Министерства иностранных дел Японии.
В агентстве Киодо ранее писали, что инцидент произошел 7 января. Документы у команд рыболовецких судов пограничники проверили в районе острова Кунашир. Кроме того, японцев просили заплатить штраф по фактам выявленных нарушений. Правда, в заявлении МИД информация оказалась уточненной. Сообщается, что пограничники не требовали заплатить штраф, а лишь указали на нарушения. После чего японские рыбаки были отпущены, правда, для начала их сопроводили в порт на Кунашире. В министерстве действия российских пограничников назвали неприемлемыми.
Дело в том, что по соглашению от 21 февраля 1998 года, японские суда могут ловить рыбу в районе южных Курил по выделенной квоте за определенную плату. Добавим, территориальный конфликт с Японией не разрешен, поскольку Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, аргументирует собственную позицию тем, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над этими территориями не подлежит сомнению. Ранее российские представители прямо заявили, что статус Курильских островов пересмотрен не будет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

200
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 00:39
Бойко - в тюрьме, а Макаревич - в совете по культуре: Коротченко о высылке из России критиковавшей Киев журналистки
16 января 2019, 21:24
Пережил 9/11, но погиб в Африке: СМИ рассказали о судьбе одной из жертв теракта в Найроби
17 января 2019, 00:39
Парламенту Британии не удалось свергнуть правительство премьера Терезы Мэй
Загрузка...
17 января 2019, 10:24
Путин подпишет в Сербии документы по исследованию космоса и железным дорогам
17 января 2019, 07:09
Трамп что-то скрывает: Американские сенаторы хотят допросить переводчиков со встреч президента США с Путиным
16 января 2019, 18:09
"Мы еще и Германию хотим захватить": Лавров шуткой ответил на оговорку немецкой журналистки
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
14 января 2019, 12:24
70% белорусов за объединение с Россией
16 января 2019, 05:09
"Если выберут не тех, страны может не быть": Журналист описал сценарий развала Украины
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет Путина и как Запад пытался нажиться на Балканах
10 января 2019, 22:24
Ищущего альтернативу российской нефти Лукашенко высмеяли в Сети за "цыганский шантаж"
11 января 2019, 07:54
«Это катастрофа»: почему в США подняли вопрос о выходе страны из ООН
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.