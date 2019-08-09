Япония «присвоила» себе Курилы накануне Олимпиады-2020

Автор:

Гасанов Камран

В 2020 году Японию ожидает второе в XXI веке крупное спортивное мероприятие — летние Олимпийские игры. Первое прошло в 2002 году — чемпионат мира по футболу. В среднем в Олимпиаде участвуют 90 стран мира. Со дня начала игр Япония превратится в центр международных отношений. Такое всеобщее внимание — хороший повод для демонстрации не только красоты японской столицы и профессионализма японских спортсменов, но и политической карты Японии. Мир должен запомнить, где начинаются и заканчиваются границы Страны восходящего солнца, и кому принадлежат Курильские острова. Чтобы ни у кого не было сомнений на сей счёт. За исключением, конечно, России.

Олимпиада как средство пропаганды

До официального открытия Олимпиады остаётся ровно год, но организаторы на всех порах рекламируют «японские Курилы». На официальном сайте Игр они разместили карту с изображением маршрута, по которому пройдёт эстафета олимпийского огня. На ней российские острова Южной Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи — показаны как часть японского острова Хоккайдо.

МИД России осудил решение японского оргкомитета. Пресс-секретарь Мария Захарова назвала подобные действия «неправомочными», не идущими на пользу отношениям Москвы и Токио.

Такие действия явно не идут на пользу созданию подобной атмосферы, но точно могу сказать, что её отравляют. Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий: кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио,

— заявила она.

М. Захарова. Фото: www.globallookpress.com

Надо сказать, реакция достаточно сдержанная для эмоциональной Захаровой. Особенно если вспомнить, как она любит пройтись по другим «недоброжелателям», например, англичанам при обсуждении «дела Скрипалей» или по США, критикуя их за выход из ДРСМД и военные действия в Сирии.

Видимость нормализации

Осторожность в общении с Японией диктуется свыше. С ноября 2018 года наступил новый этап в отношениях двух стран. Тогда на саммите АСЕАН в Сингапуре Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились ускорить переговоры о подписании мирного договора, который отсутствует с 1945 года. Путин предложил сделать это без предварительных условий, то есть без обсуждения статуса Курил. Абэ с этим не согласился, но поддержал намерение сдвинуть проблему с «мёртвой точки».

С тех пор Абэ и Путин лишь единожды проводили полноценные двусторонние переговоры. 22 января японский премьер приехал в Москву. Однако, кроме обозначения желания поскорее решить спор, стороны не добились подвижек.

Российский лидер в июне ясно дал понять, что у Москвы «нет планов» отдавать Японии острова, а российский флаг никогда не будет спущен над Курилами.

Японию такой вариант мирного договора не устраивает. Она требует отдать хотя бы два из четырёх островов. Во время визита Абэ в Москву информагентство Kyodo и газета Japan Times писали, что Токио готов отказаться от Итурупа и Кунашира ради того, чтобы получить более мелкие Шикотан и Хабомаи.

Понимая насколько их позиции взаимоисключающие, тем не менее Путин и Абэ не обрывают переговорные нити, что подогревает спекуляции с двух сторон. У российских экспертов вызывает недоумение, что в качестве основы для мирного договора выбрана Совместная декларация 1956 года. Согласно ей, СССР готов был передать Японии Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.

В. Путин и С. Абэ. Фото: www.globallookpress.com

В Токио обеспокоены тем, что Япония может вообще ничего не получить. Чтобы развеять эти иллюзии, японская сторона периодически напоминает о своих претензиях. После своего возвращения из Москвы и в преддверии парламентских выборов Абэ первым делом поспешил успокоить своих граждан. Во время выступления в нижней палате парламента он сказал, что Япония будет требовать «все четыре» Курильских острова, а не два.

Провокация за провокацией

Усилия Абэ поддержали японские СМИ. В феврале издание Japan Business Press выпустило скандальный материал. В нём автор назвал «северные территории» идеальным местом для размещения американских ракет. Отсюда они могли бы перехватить иранские или северокорейские баллистические ракеты и засечь пуск ракет с российских подлодок. В Совфеде заявили, что такие статьи — сигнал Вашингтону с тем, чтобы США начали оказывать давление на Россию по теме островов.

В том же феврале японская сторона возмутилась визитом на Курилы делегации российских чиновников во главе со спецпредставителем президента РФ по экологии и транспорту Сергеем Ивановым. В посольство России была передана нота протеста.

В апреле состоялась другая провокация. Выяснилось, что в учебниках для начальных классов японских школ Курилы закрашивают в цвета Японии. Так Токио подтвердил, что ни на какие уступки он идти не намерен.

Следующая громкая провокация случилась в японской Осаке. В материалах к саммиту G20 организаторы показали Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи территориями Японии. МИД России направил Токио ноту протеста.

Последним инцидентом стал визит Дмитрия Медведева на Итуруп в первых числах августа. В японском МИД выразили сожаление и отметили, что такие действия представителей российской власти противоречат «последовательной позиции Японии по вопросу северных территорий» и вредят отношениям между странами.

Д. Медведев. Фото: www.globallookpress.com

Постоянные претензии со стороны Японии уже вызывают раздражение российской власти. Даже обычно сдержанный Медведев на этот раз ответил жёстко.

Это наша земля... Чем больше таких возмущений, тем больше поводов сюда приезжать,

— сказал он.

Медведев на Курилах. Япония скорбит, а Россию это мало беспокоит.

"Это наша земля... Чем больше таких возмущений, тем больше поводов сюда приезжать", — заявил Медведев, стоя на самой высокой точке острова pic.twitter.com/cAY65daYJN — Кремлёвский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 2, 2019

Постоянные напоминания со стороны Японии о принадлежности Курил мешают переговорному процессу, к которому стремятся Путин и Абэ, но в то же время раскрывают подлинные намерения Токио. Уступать острова там не готовы.

В сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Абэ собирается вновь обсудить двусторонние отношения. Учитывая действия японской стороны с сингапурского саммита АСЕАН, рассчитывать на то, что она согласится уступить Курилы, бессмысленно. Тогда встаёт вопрос: зачем обсуждать эту тему, если позиции взаимоисключающие?

Почему Курилы — российские и нельзя их отдавать?

В более ранних материалах Царьград сообщал о причинах, почему России не следует заключать мир с Японией в обмен на территории.

С исторической точки зрения России Курилы достались в результате Второй мировой войны как награда за поддержку союзников в их борьбе против Токио, точно так же как и Калининград. На Ялтинской конференции Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт лично пообещали Иосифу Сталину Курильские острова в обмен на начало боевых действий против Японии. Глава МИД России Сергей Лавров не раз говорил, что итоги ВМВ незыблемы.

С геополитической точки зрения Курилы — «восточные врата» российского ВМФ. Между Курильскими островами находятся единственные незамерзающие проливы — пролив Екатерины между островами Кунашир и Итуруп и пролив Фриза между островами Итуруп и Уруп. При передаче островов Тихоокеанский флот не сможет свободно выходить в открытый океан.

Фото: www.globallookpress.com

Регион важен и для нашей экономики. На Курилах находятся крупнейшие в России запасы рения, без которого не сделаешь ни один термоустойчивый элемент в космическом корабле. Они обладают запасами руд цветных металлов, ртути, природного газа и нефти, а также богаты рыбой, моллюсками и крабами.

Единственным резоном подпитки японских иллюзий может быть дипломатическая хитрость. Японцы заинтересованы российскими газовыми проектами. И в конце июня японский консорциум в составе Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp (JOGMEC) купил у НОВАТЭКа долю в проекте «Арктик СПГ-2».

Россия нуждается в японских инвестициях. Однако с каждой провокацией российским властям придётся всё жёстче отвечать на них, что может похоронить уже в зачатке мирные переговоры. В таком исходе не заинтересованы ни Москва, ни Токио, хотя и там, и там, в общем-то, понимают тупиковость ситуации вокруг Курил.