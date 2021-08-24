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Япония преподает России урок прямо сейчас

24 августа 2021, 08:55  •  322 • Аналитика
© Фото : Паралимпийский комитет России
Сегодня на главный стадион Олимпийских игр выйдут наши национальные герои — атлеты, преодолевшие возможное и, главное, невозможное, чтобы не просто вернуться в строй после травмы или недуга, но и победить.
Победить прежде всего самих себя, свою слабость — это неизбежное свойство любого человека, преодолеть страх, который запрограммирован природой для выживания, справиться с нерешительностью и робостью, которые знакомы всякому Homo sapiens.
Каждый, кто знает, что такое физическая боль после перелома, разрыва связок, вывиха или растяжения, помнит, как было тяжело возвращать прежнюю гибкость и подвижность, какими были неловкими его движения и как эту неловкость сопровождали сочувственные взгляды близких и друзей.
"Бедняга, как же ему трудно!"
А теперь всем нам нужно представить, что есть те, кто живут в этой ситуации с рождения или долгими годами, ощущая свою инаковость и ловя вздохи ретивых и не всегда тактичных эмпатизантов.
И вот они, те, кто иные, кого общество порой ошибочно записывает в слабаки, говорят себе: "Нормальные герои не ищут простых путей" — и начинают свой долгий путь — в обход.
Оставляя за флангами предрассудки и порой, чего уж греха таить, обыкновенную жестокость.
Паралимпийцы превращают, казалось бы, предопределенное жизнью оставление за бортом в силу, которая стремит их только вперед.
Над российскими паралимпийцами не властны холодные, расчетливые и индоктринированные спортивные чинуши, потратившие много бумаго-часов, чтобы отстранить наших героев от Игр в Рио пять лет назад.
Бюрократам — бюрократово, пусть и дальше перебирают документики и вчитываются в докладики, где вранье перемешано с завистью и злобой.
Наши герои переступили запрет, словно бы его и не было, они же живут победами, то есть будущим, а не сплетнями, а значит — прошлым.
Да, они выйдут не под флагом России, но они наденут форму триумфаторов, и красная полоса триколора напомнит нам всем цвет знамени, под которым во время Великой Отечественной войны сражался Алексей Маресьев.
Летчик-истребитель, сбивший до ампутации обеих голеней три фашистских самолета, а после ампутации — в два с лишним раза больше, ползший после ранения к своим, к нашим — 18 суток.
А было Алексею Маресьеву 26 лет.
Сегодня для большинства людей в этом возрасте навязанный современным обществом гедонизма тире потребления и принятый считаться гигантской трудностью — это выбор из 50 сортов кофе того, который "более лучше прожарен".
Собственно, вся та подчеркнутая, криво истолкованная и дурно понимаемая инклюзивность — как и право "быть собой и этого не стесняться" — внедрена в повестку дня и используется лишь для того, чтобы стереть моральную границу между нытьем и подвигом, капризами и геройством.
Одним из постоянно крутящихся в общественной дискуссии "всего цивилизованного мира" тезисов во время Олимпиады был тот, что касался подсчета "открытых геев, лесбиянок, трансгендеров и агендеров" среди спортсменов, как будто этот фактор может считаться решающим в соревнованиях и в желании победить.
Западный мир, забывший, что именно преодоление есть двигатель прогресса, старательно приводил статистику, которая, согласно сегодняшним мантрам, сообщает о "росте толерантности и терпимости".
Нет, дамы и господа, рост толерантности, настоящий, а не ваш лицемерный, мир увидел, если бы паралимпийцы не завершали летний соревновательный цикл, а открывали его.
Но на это вы, такие все из себя инклюзивные, пойти не можете, поскольку спонсоры состязаний вам этого сделать просто не позволят. В вашем мире "принятия разнообразия" таковое заканчивается там, где начинаются бухучет и подсчет цифр продаж.
А в том, что телетрансляции с Паралимпиады смотрит меньшая аудитория, имеется и ваша ответственность, поскольку невозможно все время продавать слабость и изнеженность под видом единственной сегодня нормы, а затем внезапно, буквально переобувшись в воздухе, начать воспевать и воспитывать геройство.
У ваших зрителей, давно забывших и о рефлексии, и о том, что в жизни есть место подвигу, просто начнется из-за когнитивного диссонанса истерика.
Наши паралимпийцы, которые получили напутствие от президента (и их горячего болельщика) Владимира Путина, защитят достойно и спокойно честь нашей страны практически во всех дисциплинах.
Они будут играть в теннис, стрелять из лука, соревноваться в беге и в тяжелой атлетике.
Всего Россия будет представлена в 19 из чуть более чем двадцати видов состязаний.
И для всех нас огромная честь, что есть свыше трех сотен тех, кто, оказавшись перед выбором — сдаться или победить, — решил идти путем преодоления слабостей, травм и всей той боли, которая этот путь на вершину Олимпа их сопровождала.
Мы им бесконечно благодарны, что в мире, где главные роли отданы цинизму и релятивизму, наши паралимпийцы нам напоминают о настоящих ценностях.
Мы вместе прильнем к экранам, чтобы увидеть, что такое в действительности есть торжество силы духа над порой слабым телом, и мы еще раз убедимся, что нет пределов ни для воли, ни для геройства.
Мы будем восхищаться всеми и каждым из наших ребят, и мы не забудем, конечно, всех тех, кто их тренирует и кто им помогает.
Мы увидим, что в этой жизни, разъедаемой поблажками и вечной жалостью к себе, есть место подвигу.
Подвигу преодоления себя, совершить который, правда, дано лишь избранным.
Тем, кто сегодня в Токио под триколором выйдет на олимпийский стадион!

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