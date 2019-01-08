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Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам - СМИ

08 января 2019, 08:39  •  269 • Политика
Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить ей отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Об этом во вторник, 8 января, сообщила газета Yomiuri.
По данным издания, такое предложение могут озвучить уже в ходе следующего этапа диалога по мирному договору между Россией и Японией. Газета, ссылаясь на неназванные источники, уверяет, что страны даже могут подписать соответствующий договор - наряду с мирным.
Такой документ поможет государствам полностью завершить и урегулировать все послевоенные процессы. Кроме того, пишет Yomiuri, он поспособствует укреплению двусторонних отношений.
Напомним, ранее власти Японии считали, что Южные Курилы со времён Второй мировой войны находятся "в оккупации". Токио неоднократно заявлял, что вправе добиваться от Москвы выплаты "компенсации" за это. Однако теперь Япония склонна полагать, что такие претензии затруднят переговоры по заключению мирного договора.
Буквально накануне японский премьер-министр Синдзо Абэ пообещал приложить все силы, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора. По его словам, в этом году произойдёт "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между Россией и Японией.

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